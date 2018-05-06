蘋果等科技股領銜 美股大漲 WTI油價一度衝破70美元

市場關注中美貿易磋商和美國 4 月非農就業數據，美股周五集體低開，道指跌近 150 點，標普 500 指數逼近 200 日均線，納指跌 0.4%。但一小時後，美股強勢轉漲：道指盤中漲超 400 點，標普漲 1.5%，納指漲近 2%，FAANG 明星科技股齊漲。

巴菲特透露增持後，蘋果盤中漲超 4% 創歷史新高。阿里巴巴抹平盤初跌幅轉漲超 3%。馬斯克推特承認錯誤，特斯拉盤中漲 4%。美油 WTI 創三年多新高，衝擊 70 美元關口。上期所原油創收盤新高，倫鋅創 9 個月盤中新低。

周線走勢顯示，本周納指累漲、道指累跌，道指和標普 500 大盤雙雙從 200 日均線關鍵位反彈。美元、油價和比特幣價格上漲，黃金下跌，美債價格變動不大。

隔夜市場要聞

據新華社，5 月 3 日至 4 日，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴與美國總統特使、財政部長姆努欽率領的美方代表團，就共同關心的中美經貿問題進行了坦誠、高效、富有建設性的討論。中美經貿磋商就部分問題達成共識，雙方同意建立工作機制保持密切溝通。中方就中興公司案與美方進行了嚴正交涉，美方表示，重視中方交涉，將向美總統報告中方立場。

備受關注的非農數據好壞參半。美國 4 月非農就業新增 16.4 萬人，不及預期的 19.2 萬。平均時薪環比增長 0.15%，不及預期的 0.2%，3 月前值也由 0.3% 下修為 0.2%；年增率增長 2.6%，不及預期的 2.7%，前值也由 2.7% 下修為 2.6%。但失業率降至 3.9%，創 18 年新低，3 月就業總人數也上修。

多位重要聯準會官員發表講話。紐約聯儲主席杜德利表示，對美國經濟增長持樂觀態度，目前判斷經濟是否已經克服持續的低迷通膨為時尚早。亞特蘭大聯儲主席 Bostic 表示，仍「強烈認為」將在 2018 年總共升息三次。即將接任聯準會「三號人物」的舊金山聯儲主席 Williams 表示，實質利率在最近 20 年出現結構性下滑，預計中性利率將偏低，上述三人言論都在暗示，聯準會似乎不用激進升息。

重點個股方面，「股神」巴菲特表示，波克夏海瑟威公司在第一季購買了 7500 萬股蘋果股票，令總持有量漲至 2.403 億股，站穩蘋果第四大股東的地位，並認為長線投資者不應總盯着 iPhone 手機短期的銷量。蘋果盤中漲超 3%，並刷新盤中歷史新高。

阿里巴巴公布了截至今年 3 月底的公司第四財季與 2018 財年業績報告，2018 財年收入年增率增長 58%，創 2014 年 IPO 以來最高增速，並上調 2019 財年收入年增率增速至 60% 以上，比初步預估高 18 個百分點。但今年第一季歸屬於普通股東的凈利潤年增率下降近 30%，股價盤初一度承壓。

CME 比特幣期貨 BTC 6 月合約收跌 5 美元，跌幅超 0.05%，報 9670 美元，脫離 3 月 7 日以來主力合約收盤最高位，但本周累漲約 6.50%。CBOE 比特幣期貨 XBT 6 月合約收漲 30 美元，漲超 0.31%，報 9705 美元，也脫離 3 月 7 日以來收盤最高位，本周漲超 6.18%。

股市

標普 500 指數收漲 33.69 點，漲幅 1.28%，報 2663.42 點，創三周多最大單日漲幅，但本周累跌 0.24%，並連續兩周下滑。道瓊斯工業平均指數收漲 332.36 點，漲幅 1.39%，報 24262.51 點，本周累跌 0.2%。那斯達克綜合指數收漲 121.47 點，漲幅 1.71%，報 7209.62 點，本周累漲 1.26%。

道指和標普大盤從 200 日均線處反彈。標普 500 指數 11 大板塊全部收漲，資訊技術和日常消費品板塊領漲。

蘋果收漲 3.92%，報 183.83 美元，在 3 月 12 日以來再度刷新收盤最高，本周漲超 13.25%，領跑科技股。FAAMNG 全明星組合中，谷歌母公司 Alphabet 收漲 2.41%，亞馬遜收漲 0.56%，Facebook 收漲 1.49%，微軟收漲 1.16%，奈飛收漲 2.69%。此外，推特收漲 1.21%。

本周，谷歌母公司 Alphabet 漲約 1.90%，亞馬遜漲約 0.53%，Facebook 漲約 1.74%，奈飛漲超 2.67%，微軟跌約 0.69%，推特漲超 7.03%。特斯拉周五收漲 3.39%，本周僅累漲 0.01%，與周三盤後 CEO 馬斯克在財報電話會上「發揮異常」，導致多家券商下調其股價評級有關。

中概股方面，阿里巴巴盤初下跌 1.3%，午盤前轉漲，收漲 3.35%，路透社統計的（發行在外）市值為 4647.2 億美元。按彭博社計算，阿里市值從周四起連續兩天超過騰訊。騰訊周五收盤市值為 3.64 兆港元，按北京時間周六 04:50 港元兌美元報 7.8494 港元計算，市值摺合 4637.30 億美元。

此外，京東收漲 1.26%，新浪收漲 0.27%，微博收跌 0.36%，百度收跌 0.29%，網易收漲 0.95%。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示，4 月非農就業總人數和薪資增幅只是略微失望，但實際的就業損失非常少，3 月不佳前值也報上修。這一數據不足以令人打消對聯準會激進升息的擔憂，今年仍有可能升息 4 次。

得益於歐元在美國非農就業報告發布後走軟，歐股收漲。歐洲 STOXX 600 指數收漲 0.63%，報 387.03 點，本周累漲逾 0.62%；歐元區 STOXX 50 指數收漲 0.61%，報 3550.59 點。

德國 DAX 30 收漲 0.70%，報 12819.60 點，創 2 月 1 日以來新高，本周累漲約 1.90%。法國 CAC 40 收漲 0.26%，報 5516.05 點。英國富時 100 收漲 0.86%，報 7567.14 點，創 1 月 30 日以來新高，本周累漲約 0.87%。義大利富時 MIB 收漲 1.12%，創 2009 年 10 月 19 日以來新高，本周累漲逾 1.70%；西班牙 IBEX 35 收漲 0.65%。

商品

WTI 6 月原油期貨收漲 1.29 美元，漲幅 1.89%，報 69.72 美元 / 桶。布蘭特 7 月原油期貨收漲 1.25 美元，漲幅 1.70%，報 74.87 美元 / 桶。盤中兩種油價均漲超 1 美元，WTI 原油期貨一度突破 70 美元 / 桶整數位心理關口，創 2014 年 11 月 28 日以來首次；布油也升至 75 美元 / 桶上方。

此外，上期所原油期貨主力合約 SC1809 夜盤收漲 2.22%，報 455.40 元，創上期所原油期貨首個交易日（3 月 26 日）以來的收盤紀錄高位。本周累漲逾 2.52%，3 月 26 日以來累計上漲 3.5%。

COMEX 6 月黃金期貨收漲 2 美元，漲幅約 0.2%，報 1314.70 美元 / 盎司，但本周累跌約 0.7%，並已連跌三周。現貨黃金在非農發布後短線走高 5 美元，日內震盪但維持漲勢，最高突破 1315 美元 / 盎司。

工業金屬基本收漲。LME 期鋁收漲 3.6%，報 2350 美元 / 噸，本周累漲約 6%。LME 期鋅收漲 1.6%，報 3055 美元 / 噸，一度刷新 9 個月盤中新低 2970 美元 / 噸，投資者擔心全球供應缺口會在 2018 年收窄。LME 期銅收平，報 6826 美元 / 噸。LME 期鉛收漲 2.6%，報 2318 美元 / 噸。LME 期鎳收漲 1.8%，報 14025 美元 / 噸。LME 期錫收漲 0.1%，報 21230 美元 / 噸。

外匯

美元指數走勢較為震盪。在非農數據發布後一度觸及日低 92.35，美元兌日元快速走低 20 多點，但美股開盤後美元指數回漲，觸及 92.92 的年內最高；隨後沖高回落，漲幅收窄至不足 0.2%。

美股盤初，歐元兌美元一度跌至 2018 年以來新低，報 1.1911。英鎊兌美元也跌破 1.35 關口，並回吐了今年所有漲幅。美元兌日元一度收復非農數據發布後的所有失地，但日內微跌。

離岸人民幣（CNH）兌美元在北京時間 5 月 5 日 04:59 分，報 6.3552 元，較周四紐約尾盤跌 113 點，盤中整體交投於 6.3418-6.3696 元區間；上周五（4 月 20 日）紐約尾盤報 6.3201 元。

阿根廷央行再升息 675 個基點，將關鍵的 7 天庫藏股利率提高至 40.00%，為一周內第三次上調基準利率，以進一步抗擊貨幣貶值。阿根廷比索周五兌美元小幅上漲。此前，阿根廷消耗三分之二外儲、進行 600 點升息，但無法拯救阿根廷比索的斷崖式跳水。

債市

非農就業發布後，美國兩年期、10 年期和 30 年期公債殖利率一度降至兩周低點，兩年期殖利率在美股盤初跌至 2.46%，10 年期殖利率跌至 2.912%，30 年期殖利率跌至 3.089%。但日內回漲。兩年期殖利率重回 2.50% 上方，10 年期殖利率交投 2.95%，30 年期殖利率交投 3.12%。

上周三，10 年期美債殖利率衝破 3% 關口，本周聯準會 FOMC 會議聲明暗示，可小幅容忍短期通膨率超過 2% 目標，美債殖利率從周三起下跌。CFTC 持倉周報顯示，截至 5 月 1 日，CBOT 10 年期美債凈空頭的投機部位脫離歷史最高位，減少了 16455 手空頭合約。

『新聞來源／華爾街見聞』