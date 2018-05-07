高盛：懼貿易戰提前交易 中國4月進出口好轉

中國本周將陸續公布 4 月份經濟數據，高盛上周發表報告估計多項數據預測均高於市場預期。其中 3 月份進出口數據令市場失望，該行認為 4 月可望恢復正常，惟增長可能源於市場恐懼貿易戰造成的提前交易，如果推測屬實，或會影響年內餘下時間的外貿發展。

香港《明報》報導，對於 3 月份出口按年跌 2.7%，高盛料 4 月份出口預期可回復至按年增長 14%，較市場預期的 8% 更好﹔進口按年增長更達 20%，較 3 月份進口 14.4% 好。貿易差額將處 329 億美元水平，對比 3 月份錄貿易逆差近 50 億美元。

高盛認為，4 月進出口貿易增長主要可能受到貿易戰不確定因素的提前反映，但將以年內餘下時間增長作為代價。

該行預料，4 月份規模以上工業增加值按年增長 6.7%，3 月增長為 6%。意味年化增速達 4.4%。但在國家統計局及財新製造業指數 4 月份均大致平穩下，料工業活動增長將可能由首季水平略為走軟。

至於固定資產投資方面，高盛預期由年初至 4 月增長 7.6%，高於首 3 個月增長 7.5%。單計 4 月份固定資產投資增長為 7.8%，亦有別於市場預期增長 7.4%。

社會消費品零售總額方面，高盛預期可由 3 月份增長 10.1%，再升至 4 月份增長 10.3%，此項預測亦高於市場預期的 10% 水平。至於 CPI 及 PPI 方面，該行預期 4 月份增長分別達 2.1% 及 3.2%﹔M2 增長達 8.5% 及新增貸款將達人民幣 1.3 兆元。