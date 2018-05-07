中美貿易談判無果 港股後市難料 29800點初步有撐

上周港股連跌 3 日失守 3 萬點大關，中美貿易談判無果，投資者普遍看淡後市發展。市場人士分析，投資者已消化相關利淡消息，並降低了對大市的預期，今 (7) 日港股未必有大反應，料在上周低位附近 29800 點有初步支持，跌破機會不大。

美股上周五 (11 日) 急彈，道指一度飆逾 300 點，料對今日港股走勢有正面幫助；蘋果股價再創新高，或帶動科技股向好發展。

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 早前透露，首季已大舉增持蘋果公司(AAPL-US)，刺激蘋果股價上周創新高，不單帶動道指創出近 4 周以來最大的單日漲幅，亦提振港股 ADR 大升近 370 點。

上周五港股預託證券 (ADR) 中，滙控 (0005-HK) 折合港幣收報 76.89 元， 較香港升 2.59%；中移動 (0941-HK) 升 1.2%，騰訊 (0700-HK) 升 1.73%，建行 (0939-HK) 升 1.19%，友邦保險 (1299-HK) 升 1.18%。按比例計算，相當於恒指升 367 點至 30294 點。

不過，香港《文匯報》引述第一上海首席策略師葉尚志表示，雖然美股及 ADR 造好，但市場觀望中美談判結果，令資金進場態度依然謹慎。在資金流量少的情況下，港股只會繼續積弱，就算高開也未必會高走。

走勢上，葉尚志預料恒指仍會向下探底，尤其是近期美元逆轉走強，新興市場貨幣全面急貶，情況不利於港股的資金流，要提防港股有補跌的機會。

永豐金融資產管理董事總經理涂國彬認為，除了中美貿易談判外，投資者亦需要關注本周五 (11 日) 的非農及時薪的數據，對於美股、美債及美元等相關資產的影響，因為美國的利率仍會是後市焦點。

他指出，6 月美國升息的概率繼續保持在 100%，隨着美國聯準會 (Fed) 6 月升息，香港升息的步伐也臨近，加上美元近期明顯轉強，股市氣氛難免受影響。

涂國彬進一步表示，「滬港通」擴容，但「北水」大不如前，對港股成交並沒大幫助，雖然市場仍憧憬 A 股納入 MSCI 新興市場指數，會加強港股及大陸市場的交投，若最終結果對大市整體不利，故 5、6 月的投資氣氛都只會謹慎保守。

至於美國科技股最近回升，他認為，香港最大的科技龍頭騰訊在跌破港幣 400 元之後的表現依舊疲弱，一舉失守 200 日線支撐，似乎技術上還未調整到位，現時投資者都集中注意該股於 5 月 16 日的業績報告，對後市有一定的參考性。

香港《明報》援引耀才證券研究部總監植耀輝分析，美股上周末出現反彈，阿里巴巴 (BABA-US) 及不少科技、航運股都有不俗的表現，有助帶動港股重返 30000 點大關。他預期，5 月 16 日 (下周三) 騰訊公布業績，或會為市場帶來衝擊。

他認為，恒指 5 月份都會在 30000 點至 31000 點水平徘徊。中美談判未有特別成果，觀望後續談判進度，市場情緒維持審慎。