台幣回測30？專家：3因素支撐美元續漲短期日圓偏弱

在美元走強下，新台幣兌美元 5 月 4 日收 29.716 元，雖連續 2 個交易日收升，但周貶 8 分、貶幅 0.27%，若與今（2018）年收盤最高價 1 月 25 日的 29.069 元相較，新台幣則大貶 6.47 角，貶幅達 2.23%，新台幣兌美元是否回測 30 元大關也引發關注。專家指出，經濟面、消息面、利差面等 3 大情境支撐美元持續上漲，未來美元指數觀察將持續關注通膨及貿易談判的結果。至於日圓在美日利差恐再度擴大，短期仍將有走弱可能。

元大標普美元 ER 單日正向 2 倍基金經理人黃議玄表指出，美元指數延續之前強勢動能，技術面持續向上，美元指數今年以來累計報酬由負翻正，美元指數成為今年以來最熱門外匯交易商品。5 月 2 日美國聯準會利率決策會議決議利率按兵不動，中性偏鴿派聲明造成美元指數短線的回檔，但隨後即再度回到原本的上升趨勢上，而美財長努欽率團訪中，為中美貿易戰帶來較緩和的氣氛，美元指數也因此受到相對程度的支撐，持續上漲。

黃議玄分析，綜合美歐經濟數據，美國經濟數據仍然優於歐元區，美國經濟呈現一枝獨秀的優勢，與美元指數有高度相關的美德利差仍持續走強。消息面觀察，美財長努欽率團訪中，為過去大家擔心的中美貿易戰稍作緩和，並將準備向中國大陸官員提出知識產權、聯合技術及合資企業的問題。

因此，經濟面、消息面、利差面等 3 大情境支撐美元持續上漲，影響美元指數上漲的最大有利因素即是美國經濟一枝獨秀，經濟數據顯示美國經濟優於歐元區，完全扭轉顛覆了 2017 年歐元強勢的態勢，加上大家之前擔心的中美貿易談判，也有了進一步的進展，消除了市場的恐慌情緒，未來美元指數觀察將持續關注通膨及貿易談判的結果。

至於日圓部分，元大標普日圓 ER 單日正向 2 倍基金經理人蔡佳融表示，在美國經濟表現一支獨秀下，美國聯準會將如預期會緩步升息，反觀日本央行公布最新利率決議仍繼續維持寬鬆貨幣政策，甚至間接暗示 2019 年前可能仍將維持此基調。在此消彼長的情況下，日圓持續表現疲軟，恐將回測 110.5 支撐關卡，近期若國際市場無新的風險事件發生，日圓維持弱勢的格局將難改變。

也因為市場普遍預期美國聯準會將於 6 月升息，加上日本央行放緩升息腳步的預期下，美日利差恐再度擴大，短期內日圓仍將有走弱的可能，但蔡佳融也提及，在市場逐步消化利空後，可觀察日圓價格於 110 至 110.5 的支撐區是否有築底的跡象，操作上可考慮逢低分批布局。

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