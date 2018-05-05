「不差錢」的上市公司 千億現金竟然買了理財產品

作為最「不差錢」的行業，白酒企業一向被認為是「現金豐厚」。統計顯示，19家白酒上市公司共在賬上沈澱了貨幣資金1562.68億元。而買各種理財成為白酒企業的重要現金增值手段。

「喝酒吃藥」行情再現 白酒上市公司業績亮眼

近期，隨著股市的震蕩整理，「喝酒吃藥」行情再度出現。

截至目前，A股所有白酒上市公司的2017年年報已全數發布，除*ST皇台、金種子酒與青青稞酒虧損外，絕大部分白酒上市公司業績亮眼，茅台、五糧液、瀘州老窖等一線酒企更是一騎絕塵。

數據顯示，中信白酒指數中，19家白酒上市公司公布的2018一季報，有18家凈利潤同比增長，其中有7家上市公司凈利潤增長同比超過50%。其中凈利潤增幅前三名的為舍得酒業、順鑫農業和老白幹酒，增幅為102.54%、94.61%、80.96%。

同時數據顯示，截至昨日收盤，19家白酒上市公司中，今年以來5家上漲，14家下跌。其中漲幅前三名的為順鑫農業、今世緣和口子窖，漲幅分別為43.51%、15.86%和12.7%。

數據顯示，19家A股酒類上市公司披露的2017年年報數據，白酒企業頭部效應越發明顯。前三甲貴州茅台、五糧液和洋河占2017年上市酒企總利潤的83%，茅台以270.8億元的凈利占據上市酒企總利潤的52%。

「不差錢」的上市公司 千億現金買了啥？

企業業績表現好，一般都能沈澱下大量的現金流，白酒企業就屬於這種“現金豐厚”的大戶，企業的現金豐厚主要體現在貨幣資金科目上，如果企業購買了銀行理財產品，則會體現為其他流動資產。

目前，購買各種理財產品成了白酒企業的重要現金增值手段，2017年的年報數據顯示，有9家白酒企業買理財的金額都在億元以上。

數據顯示，中信白酒指數已全部公布的2017年報，19家白酒上市公司中有18家擁有的貨幣資金超億元，13家超10億元。

其中，貴州茅台、五糧液的貨幣資金都在百億以上。數據顯示，19家白酒上市公司共在賬上沈澱了貨幣資金1562.67億元。

洋河股份年報顯示，截至2017年12月31日，公司賬上共有貨幣資金17.51億元，遠低於貴州茅台、五糧液和瀘州老窖。

雖然公司貨幣資金較低，但公司擁有其他流動資產卻高達129.96億元，其中短期理財128.23億元。

廣東華輝創富投資管理有限公司投研總監袁華明對記者說，得益於中國特有的白酒文化和老百姓消費能力的提升，國內白酒需求穩定，在不斷提價的背景下，部分高端品牌甚至出現供不應求的情況。

白酒行業不是重資產行業，無需巨大資本開支，源源不斷的現金流讓很多上市白酒企業積累大量貨幣資金。

但從白酒公司的選擇來看，其現金的收益率並不高。2017年報顯示，19家白酒企業中，有9家白酒企業的其他流動資產在億元以上，洋河股份、古井貢酒、口子窖、今世緣的其他流動資產都超過10億元。統計顯示，五糧液2017年的利息收入最高，為9.03億元，其次是瀘州老窖，2017年的利息收入為1.46億元。貨幣資金超800億元的貴州茅台2017年的利息收入僅為6069萬元，排在順鑫農業6217萬元之後。

廣東華輝創富投資管理有限公司投研總監袁華明表示，過去幾年中，部分上市白酒企業采取了大比例分紅的方式，這是一段時間以來白酒企業受投資者追捧的很重要的原因。

與此同時，白酒企業采取短期理財或是銀行存款等低收益方式處理大額閑置資金，反映了這些白酒企業在公司戰略規劃以及財務管理上有進一步提升的空間。

來源：央視財經



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