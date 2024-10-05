華為聯發科專利戰：或重塑科技產業格局！

鉅亨網許家華 綜合外電 2024-10-05 08:34

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近日，科技界的目光聚焦於華為與聯發科之間即將展開的專利侵權官司。這場糾紛自今年 7 月以來，因行動蜂窩網路技術（包括 4G 和 5G）的專利問題而引發激烈爭論，震動了整個產業。

身為全球通訊技術的領導者，華為擁有大量核心專利，其 5G 專利在全球市場中佔比高達 20%，位居第一。而聯發科則是知名的晶片供應商，二者之間的爭執源自於一項未能達成的授權協議。華為試圖改變傳統的「向終端廠商收費」模式，轉而向聯發科等零件供應商收取專利授權費。

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這項策略若能成功實施，將可能重塑科技業的專利授權格局。智慧型手機製造商如蘋果、三星等的授權成本或將降低，財務負擔將轉移至晶片供應商。這種變化理論上可以使終端設備的價格下調，從而惠及廣大消費者。

然而，這場專利糾紛的影響遠不止於商業利益的競爭。它可能對整個科技產業鏈的發展產生深遠的影響。專利作為企業競爭的核心資源，其重要性在 5G 時代愈發凸顯。華為的訴訟策略不僅反映出其對未來產業發展的深刻洞察與策略佈局，也揭示了在變革過程中所面臨的挑戰與不確定性。