華為聯發科專利戰：或重塑科技產業格局！
鉅亨網許家華 綜合外電 2024-10-05 08:34
近日，科技界的目光聚焦於華為與聯發科之間即將展開的專利侵權官司。這場糾紛自今年 7 月以來，因行動蜂窩網路技術（包括 4G 和 5G）的專利問題而引發激烈爭論，震動了整個產業。
身為全球通訊技術的領導者，華為擁有大量核心專利，其 5G 專利在全球市場中佔比高達 20%，位居第一。而聯發科則是知名的晶片供應商，二者之間的爭執源自於一項未能達成的授權協議。華為試圖改變傳統的「向終端廠商收費」模式，轉而向聯發科等零件供應商收取專利授權費。
這項策略若能成功實施，將可能重塑科技業的專利授權格局。智慧型手機製造商如蘋果、三星等的授權成本或將降低，財務負擔將轉移至晶片供應商。這種變化理論上可以使終端設備的價格下調，從而惠及廣大消費者。
然而，這場專利糾紛的影響遠不止於商業利益的競爭。它可能對整個科技產業鏈的發展產生深遠的影響。專利作為企業競爭的核心資源，其重要性在 5G 時代愈發凸顯。華為的訴訟策略不僅反映出其對未來產業發展的深刻洞察與策略佈局，也揭示了在變革過程中所面臨的挑戰與不確定性。
華為與聯發科的這場專利戰，結果將如何影響產業格局，是否能如華為所願改變授權模式，仍需拭目以待。這場官司已成為科技界的一大焦點，最終走向必將對整個產業產生深遠的影響。
- 傳統傳承方法跟不上時代 該如何調整？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 華為告聯發科 知情人士：雙方價錢談崩了！
- 科技巨頭面臨反壟斷風波，台積電矽光子聯盟戰略布局助攻: 台積電、日月光投控、聯發科、技嘉、廣達、緯創
- 創高又如何！去年新專利達3.6萬件 華為法務長仍嘆：專利在中國仍是蘿蔔白菜價
- 5G晶片交替期 聯發科8月營收415億元 呈現年月雙減