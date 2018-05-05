小心信號！香港美元存款利率漲100倍，阿根廷周內3次加息

匯豐宣布上調香港美元存款利率100倍，阿根廷一周內第三次上調了基準利率…這並非簡單的巧合，利率全球普漲的時代正在來臨。

受美元指數連續走強帶動和美聯儲加息步伐的影響，全球流動性持續回流美國，帶動新興市場等地區的利率不斷上漲、貨幣大幅貶值波動。對投資者來說，要系好「安全帶」迎接風險和波動的來臨。

最近兩天，外部市場有幾則容易被忽視的消息需要引起注意。

一是5月4日，匯豐宣布即日起上調香港美元存款利率100倍，由0.001%上調至0.1%，為9年來首次調整。

據香港電台網站報道，匯控財務董事麥榮恩表示，集團是本港近8年來首家上調存款利率的銀行，考慮到利率環境持續改善，集團應帶頭加息。他也指出，不只香港存款市場競爭持續，其他地區亦面對同一問題。

事實上，匯豐銀行於5月2日也曾宣布上調港元定存利率，10000元以上新資金6個月定存利率1.35厘，12個月定存利率可達1.6厘，但僅僅適用於指定的綜合理財戶口，優惠期至6月底。

市場人士表示，相信其他銀行將會跟隨匯豐上調利率，預計未來港元一年期定存可高達2厘。

5月3日，香港金管局總裁陳德霖表示，美元與港元之間的利差吸引了套利活動，本地利率應隨美元利率上行。他還提醒公眾「謹慎管理風險，為本地利率和資產市場的潛在波動做好準備。」

二是5月3日，阿根廷貨幣再度暴跌8.5%，錄得近兩年半來的最大跌幅。為阻止比索的進一步貶值，5月4日，阿根廷一周內第三次上調了基準利率，將關鍵的7天逆回購利率再上調675個基點，從33.25%上調至40%。

三是美元走強，引發投資者擔憂發債者償還以美元計價的債券能力，追蹤基金動向的EPFR Global公司的數據顯示，截至5月2日當周，投資者從新興市場債券基金撤出了10億美元資金，為今年2月初全球市場拋售潮以來最大撤出規模，也是16個月以來首次出現連續兩周資金凈流出。

在近三周美元指出持續走強的背景下，外部市場已發生較大變化，除了上述國家和地區的利率持續攀升、貨幣貶值外，新興市場股市、債市也在面臨拋售潮。

摩根士丹利再5月2日公布的研究報告指出，亞洲新興市場股市上漲可能已經失去動力，獲利預期過於樂觀。

對於中國來說，全球金融市場日益加強的聯動讓其難以獨善其身。不少分析指出，為應對美元走強和美聯儲持續加息帶來的資金外流壓力，中國央行後續還會有降準或定向降準的空間，市場利率仍會繼續走高，未來股市走勢變得更加不明朗。

關註一：3月期Hibor不斷刷新十年來新高

本周五美元指數尾盤漲0.17%，報92.58，一度創今年以來新高至92.92。本周美元指數累計漲幅1.17%，已連漲三周。

美元指數的突然且持續的走強令市場措手不及，也帶來不少國家和地區匯率的貶值壓力。

從4月12日至4月19日，面對港元貶值，香港金管局在8個交易日內出手13次捍衛港元聯席匯率制度，共計買入513億港元“護盤”。

然而，在港元匯率企穩的同時，此舉的直接結果就是香港銀行體系的結余急劇減少，銀行間市場利率急速攀升。香港銀行間拆借利率在美聯儲加息預期和多個潛在巨額IPO來臨之際大幅攀升。

5月4日，3個月期Hibor升至1.72000%，不斷刷新十年來最高水平。截至本周五，該品種連續16天上漲。

金管局副總裁李達志上月中旬曾提醒，銀行間結余縮小之際，隨著資金的流出，香港利率會慢慢跟隨美元的加息方向，預計香港利率水平將漸進上升。

匯豐上調香港美元存款利率100倍，說明香港利率的走高，已從Hibor傳遞至存款利率，接下來將大概率傳導至貸款利率。

據中證報援引機構預期稱，香港銀行最快5月調升最優惠貸款利率，下半年上調機會很大。中銀香港副總裁龔楊恩慈估計，美國6月加息的概率高達9成，港元拆借利率向上的趨勢明顯，而香港有機會下半年上調最優惠利率，貸款利率亦有升壓。

關注二：新興市場股債匯市齊下挫

除了香港外，阿根廷的利率也在急劇攀升。

5月3日，阿根廷貨幣再度暴跌8.5%，錄得近兩年半來的最大跌幅，阿根廷比索兌美元今年已經累跌了17%。為阻止比索的進一步貶值，5月4日，阿根廷一周內第三次上調了基準利率，將關鍵的7天逆回購利率再上調675個基點，從33.25%上調至40%。

業內人士分析稱，阿根廷每次都是對國際流動性環境最為敏感的新興市場地區之一，拉美貨幣近一個季度以來跌幅較大，全球新興市場也在4月開啟了金融條件收緊的態勢，對中國來說，也會有傳導影響。

而“全球新興市場4月以來開啟金融條件收緊的態勢”，主要針對的是美元突然轉強的漣漪反應正傳向新興市場，引發了新興市場股債匯市場4月開始的齊步下挫。

關注三：美聯儲6月加息概率進一步擡升

盡管美聯儲5月會議後宣布維持利率水平不變，但由於美國經濟數據相較於主要經濟體表現更加強勁，使得市場預計美聯儲將比其他主要央行更快速收緊貨幣政策，從而令美國和其他國家利差加大，以增加了美元的吸引力。

市場普遍分析認為，美元經濟增長穩健，基本面支撐美聯儲6月加息。

同時，5月3日美聯儲如期按兵不動，6月加息概率進一步擡升。

據CME美聯儲觀察顯示，美聯儲議息會議結束後，6月加息概率從94.3%躍升至95.3%。此外，3月美聯儲議息會議後公布的利率預期點陣圖顯示，聯儲高官預計2018年將加息3次，2019年加息3次，2020年加息2次。支持年內加息4次的官員較去年12月有所增加，與支持加息3次的官員已成勢均力敵之勢，年內加息4次概率增大。

關注四：5月首周新興市場債券基金10億美元撤出

美元走強和美聯儲加息預期增強，使得10年期美債利率今年已經上漲55個基點至2.95%，4月底是還一度沖破3%關口，美國利率走升會降低新興市場債券價值。

受此影響，追蹤基金動向的EPFR Global公司的數據顯示，截至5月2日當周，投資者從新興市場債券基金撤出了10億美元資金，為今年2月初全球市場拋售潮以來最大撤出規模，也是16個月以來首次出現連續兩周資金凈流出。

新興市場股市方面，自今年1月29日創下歷史新高後，MSCI新興市場指數已經下跌近10%，科技類股暴跌，再加上貿易戰爭端和美債利率的飆升，導致全球新興市場股票遭到拋售。EPFR數據顯示，上周從拉美股市中基金撤出的資金為1.29億美元，也是連續第二周凈流出。摩根士丹利再5月2日公布的研究報告指出，亞洲新興市場股市上漲可能已經失去動力，獲利預期過於樂觀。

關註五：中國難獨善其身，後續還有降準可能

對中國來說，盡管外部新興市場動蕩加劇，但國內股債匯市仍相對平穩。截至5月4日收盤，近20日來上證指數跌幅2.28%，深圳成指跌幅3.93%，人民幣兌美元貶值幅度1.27%。

不過，盡管國內市場仍保持相對平穩，但離岸市場已先有反應。離岸市場的中國垃圾級美元債創10年最長連跌，中國垃圾級美元債較美國同類債券收益率溢價創2015年來最高。美銀美林一項監測指數顯示，截至今年4月，中國企業發行的高收益美元債連跌三個月，創下金融危機年以來最長的連跌紀錄。

面對內外部環境的變化，國內金融政策已開始在「行動」。

一是存款利率會上行。此前商業銀行存款利率行業自律上限放寬和央行用定向降準置換MLF就被看作是重要信號。市場普遍預期，今年後續存款利率會上行（實際上，不少銀行已上調大額存單較基準利率的上浮空間），進而帶動貸款利率小幅走高。

二是後續降準的空間也仍較大。

中信證券首席固定收益分析師明明稱，此次央行降準在去杠桿和金融改革深化的背景下開啟，一方面，當前流動性缺口高位已持續較長時間，金融去杠桿和實體去杠桿進入第二階段都需要總量環境邊際改善為結構性優化予以空間；另一方面，去杠桿目標還未完全實現，金融加杠桿的回升或將掣肘降準的節奏，近一年內流動性缺口維持在3萬億上下，目標缺口或在1萬億左右。

「結合此前計算過的去杠桿完成時間約在2019年至2020年，而降準的時間往往先於改革目標的完成時間，預計在2018和2019年將再進行2到3次降準，重點關註的時間點為流動性缺口維持同一中樞水平5個月以上和加息前後。」明明稱。

來源：證券時報 券商中國 孫璐璐

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