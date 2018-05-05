馬斯克向空頭開炮：建議你悄悄麻溜地跑路

經歷了「史上最尷尬電話會」後馬斯克急忙道歉，特斯拉股價飆升。盤後不久，馬斯克又在社交媒體上對做空特斯拉的投資者開炮，認為他們的做空將不合實際。

周五盤後，馬斯克在社交媒體上轉載了巴倫周刊的文章，並評論稱：

看起來比預想的來得快些。大規模的做空未來將變得不切實際。如果你是空頭，建議你悄悄麻溜地跑路。

是什麼比預想的來得快一些呢？

巴倫周刊援引金融分析機構 S3 Partners 的數據顯示，賣空的投資者周四做空了接近 40 萬股特斯拉股票，周五雖然特斯拉股價上漲，但依然有 50 萬股被做空。但現在對空頭來說的一個問題是，現在做空特斯拉的需求高漲，但是現在能做空的股票僅有 65 萬股。供給遠小於需求。

S3 Partners 的 Dusaniwsky 還指出，現在做空特斯拉或許並不是一個好時機：

雖然看起來供給那麼低，做空非常具有吸引力，但是在去年十月的時候，借票做空的費用（borrowing fee）不足 1%，而現在這一費用的比例提高到了 3.69%。這意味著，去年做空的投資者去年 10 月每天要花掉 20 萬美元來做空，但現在，要花掉 120 萬美元。

如今做空特斯拉的資金已經超過 110 億美元，不少交易員接近或達到其風險預警線，無法在加倉做空。實際上，華爾街的資產管理者將會為馬斯克做馬斯克不能做的事，就是防止空頭拋售。

周五，特斯拉股價上漲 3.4%，至 294.09 美元。特斯拉之所以迅速擺脫電話會的陰霾，這還要得益於馬斯克在社交媒體上承認自己在電話會上的表現「愚蠢」。

在周五晨間，馬斯克在社交媒體上承認，自己在第一季財報電話會上忽略分析師問題的行為是愚蠢的：

只要他們在電話里提問了，我就應該現場回答。我無視了他們，這種做法是愚蠢的。

但他隨後也辯護稱，特斯拉是目前最被做空的個股，被切斷提問機會的兩名賣方分析師，只是想藉機證明「做空有理」：

我說券商 Berstein 分析師關於資本支出的問題愚蠢，是因為這些問題已在他事先收到的第一季致股東信中特辟了一個章節仔細說明。

我說 RBC Capital Markets 對 Model 3 需求的質疑荒謬，是因為這款車在沒有廣告也沒有實物展廳的情況下，已經斬獲了約 50 萬輛的預訂。在達到每周生產 5 千輛的目標後，就算沒有新增銷量，也需要兩年左右來滿足現有的訂單交付。

華爾街見聞曾提到，馬斯克在 Berstein 分析師 Toni Sacconaghi 提問後突然插嘴稱：「這個問題無聊（boring）、愚蠢（bonehead）、太沒勁了（not cool）」，然後留出近 25 分鐘給了在 YouTube 經營投資影音頻道 HyperChange 的 25 歲營運者。

對此，馬斯克周五的解釋是：

投資者沒有問「枯燥」的問題，兩個賣方分析師實際站在投資者的對立面。HyperChange 代表的是真實投資者，所以我切換過去了。

被馬斯克定義成「做空特斯拉的賣方券商」兩位分析師，實際都對特斯拉評級是持有或中性，而非「賣出」。上文提到的 Sacconaghi 在隨後接受 CNBC 採訪時表示，馬斯克似乎把財報電話會當成了 TED 演講的現場，擔心戲劇化的場面會不必要地削弱投資者對公司前景的信心。

在財報會後，至少有三家券商下調了對特斯拉的目標股價，其中就包括被切斷問題的 Sacconaghi 和 RBC 的 Joseph Spak，兩人的目標價分別下調至 265 美元和 280 美元，低於華爾街分析師的中位數目標價 317 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』