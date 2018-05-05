佳兆業健康(00876-HK)擬向大股東購健康業務

佳兆業健康(00876-HK)公布，公司之直接全資附屬公司Mega DeluxeHoldings Limited與佳兆業集團(01638-HK)訂立諒解備忘錄，據此，Mega Deluxe向佳兆業集團收購其附屬公司之若干股權展開進一步商討。收購之目標公司間接持有杭州兆金置業有限公司之大多數股本權益，而杭州兆金則持有位於杭州市之樹蘭項目。

目標公司之間接附屬公司寧波梅山保稅港區傑鑠投資合夥企業(有限合夥)持有杭州兆金之90%股本權益，而樹蘭醫療管理集團有限公司則持有其餘10%股本權益。按可公開取閱之資料，樹蘭醫療於2013年由院士團隊集資創辦，為整個浙江省內之多家醫院及醫療中心提供專業醫療及管理服務，包括位於杭州市余杭區之樹蘭(杭州)醫院。

杭州兆金持有一幅位於中國杭州市之地塊。杭州兆金已與杭州市國土資源局余杭分局訂立國有建設用地使用權出讓合同，據此，相關土地上將興建一家醫院。按現時可得資料，樹

蘭項目將由目標集團及樹蘭醫療發展，宗旨為通過臨床服務、醫學教育及科學研究，推動中國公眾健康及先進醫學。

於簽訂諒解備忘錄後5個營業日內，Mega Deluxe將向佳兆業集團支付8000萬元誠意金。倘各訂約方未能於專屬期內就建議收購事項訂立正式協議，誠意金將於建議收購事項不再進當日起計3個營業日內退還。為了上述收購，公司擬更改於年初供股所得的款項用途，將原用於收購土地的2.96億元，重新分配至在中國健康行業之可能投資機會。

佳兆業集團持佳兆業健康41.26%股權。

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