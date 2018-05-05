東方航空(00670-HK)更替五架空客A330系列飛機的購買權

東方航空(00670-HK)公布，公司於2015年8月14日與空客公司簽署購買協議，向空客公司購買十五架空客A330系列飛機，以及公司與東航國際融資租賃訂立框架租賃協議，據此，東航租賃集團同意向集團提供有關飛機及飛機發動機之經營性租賃。為進一步優化公司資產管理，減輕公司資金壓力，公司擬將尚未引進該些空客飛機中的五架A330-300飛機的購買權更替並經營性租賃事宜進行公開招標。

經綜合評估，東航租賃經營穩定，具備經營飛機租賃業務的專業資質和能力，且提供的相關飛機及發動機的經營性租賃方案優於其他方的經營性租賃方案。於2018年5月4日，公司、東航租賃集團及空客公司簽署了一系列的協議及確認函，據此，自有關文件生效之日起，公司在購買協議項下就該五架飛機的相應權利和義務將終止，公司不再就該五架飛機承擔相應的權利和義務。東航租賃集團將依據有關文件就該五架飛機承擔相應權利和義務。在飛機交付之日前，東航租賃集團將一次性支付給空客公司該五架飛機的相關款項，空客公司將公司此前所支付的相關預付款一次性退還給公司。

於同日，公司與東航租賃集團簽署了飛機租賃協議，據此，公司同意向東航租賃集團以經營性租賃方式租用該五架飛機。董事會認為，有關該五架飛機的購買權更替將不會對集團之現有業務及財務狀況構成任何重大不利影響。

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