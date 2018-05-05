中國家居(00692-HK)改名為舟航天樂園 續停牌

中國家居(00692-HK)改名為「神舟航天樂園」，公司委聘中匯安達會計師，對財務申報程序及內部監控系統，進行監控審閱。公司委任鄭鄭會計師事務所為新核數師，昨日起生效。同時，駱建華已辭任執行董事及董事會主席，自4月20日起生效。

中國家居(00692-HK)於去年6月被烽火研究刊發一份載有針對公司之指控之跟進報告，指中國家居自借殼上市後多次高價收購利潤不存在的公司；而公司的工商檔案及當地稅檔有重大差異；又指從實地考察發現公司沒有任何銷售點存在。該公司於同年7月6日接獲證監會通知，指因懷疑公司2013年的財務數據存在若干不規範，有意行使其《證券及期貨(在證券市場上市)規則》第8(1)條項下之權力，暫停公司證券交易。聯交所已按證監發出之指令自2017年7月17日上午九時正起暫停公司股份之買賣。

公司已就事件於早前成立獨立董事委員會，並就有關事宜進行徹底獨立調查，獨立調查仍在進行中。中匯安達目前預期於2018年5月底前向獨立董事委員會發出其初步報告。

公司已委聘中匯安達會計師事務所有限公司，對公司之財務申報程序及內部監控系統(包括會計及管理系統)進行內部監控審閱。內部監控顧問已於2018年3月向公司發出內部監控審閱報告之初稿。本公司現時正在審閱內部監控報告初稿。

中國家居維持暫停買賣直至另行通知為止。

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