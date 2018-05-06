台塑敦北總部都更案受矚目預計2025取得使用執照

台塑企業敦北總部都更案備受矚目，台塑企業四大公司 3 日宣布，擬以 187 億元買下內湖 T-CBD 共三棟辦公大樓做為臨時總部，而 4 日台塑、南亞、台化與福懋 4 日則共同發布重訊，將以自地委建的方式，與台塑建設簽訂「委託興建及都市更新實施契約書」，預計 2021 年取得建照，2025 年年中取得使用執照。

台塑企業重訊表示，為提高建物安全結構、增進公共安全、創造多層次都市開放空間、增加使用可及性、並提升都市防災與環境品質，執行台塑大樓都市更新計畫案，前經董事會決議通過，出具「都市更新事業計畫同意書」予台塑建設，委由該公司向台北市政府申辦台塑大樓都更案之相關計畫程序。

台塑、南亞、台化與福懋選擇以自地委建方式參與台塑大樓都更案規畫，並負擔更新成本分回 100% 權利價值選配房屋及車位，經戴德梁行估價結果，更新前權值合計約 230.45 億元，更新後提升至 434.29 億元。而為保障雙方權利義務關係並明訂更新成本之付款時程，與台塑建設簽訂「委託興建及都市更新實施契約書」，唯該案尚需董事會決議通過。

坐落於台北市敦化北路上的台塑企業敦北總部，占地約 6300 坪、樓地板面積則有 3.6 萬坪，自 1970 年代啟用到現在已經超過 40 年的歷史，考量重新活化再利用，台塑 2014 年 6 月啟動自辦都更，同年 9 月則成立台塑建設負責相關事務。

台塑企業敦北總部都更案預計將開發為兩棟商辦與一棟住宅，市場推估，都更後潛在價值將達千億元，也將改寫自辦都更新紀錄。台塑企業指出，目前都更案已進入實質審查階段，預計 2021 年取得建照，2025 年年中取得使用執照。

而日前台塑、南亞、台化與台塑化發出重訊，考量未來營運發展需要，擬向全球人壽及美孚建設購置座落於台北市內湖區南京東路 6 段「台北企業總部園區」(T-CBD)A1、A2、A5 辦公大樓，總金額高達 187 億元，而該案尚需經 5 月 10 日董事會決議。

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