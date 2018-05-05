發展風電決心不變蔡英文想像台海插滿風機

總統蔡英文今（5）日重申政府發展離岸風能的決心，她說，台灣綠能的發電比例，必須在 2025 年提升至百分之二十，因此離岸風電的裝置容量，朝 5.5GW 努力，而設置 5.5GW 的離岸風機，會帶來將近一兆的投資額。這些投資不是虛幻的數字，而是具體代表供電的增加，也代表訂單和就業。「我們已經可以想像，台灣海峽將會豎立起數百支風機，為台灣提供清潔的能源」。

蔡英文上午至彰化出席「中央地方攜手行，邁向離岸風電新世紀誓師大會」，她強調，綠色能源的開發是 5 加 2 產業創新的一環，也攸關台灣 2025 能源轉型目標的成敗，自上任以來，政府就緊鑼密鼓進行前置作業。這是台灣第一次，有系統、大規模啟動離岸風力的開發，這個禮拜，第一和第二階段的遴選已經出爐，「台灣的能源轉型，以及風電產業的發展，現在都站在一個新的起跑點上」。

蔡英文指出，離岸風力的開發，能為系統、材料和機電廠商帶來持續發展和升級轉型的契機。台灣更可以藉這個機會，提升本土海事工程的能力。此外，政府預估，整個離岸風電事業，在 2025 年之前，將會創造出兩萬個工作機會。

蔡英文表示，這次遴選結果出來後，更加看到了彰化的重要性。台灣海峽是世界上數一數二的風場，而台灣海峽最好的風場，又集中在彰化外海，加上彰化擁有長時間的日照，「這裡是最適合發展綠色能源的地方」。她說，「台灣很久沒有這樣的機會了，我們一定要成功」。

蔡英文強調，能源轉型的時間表已經訂下來，將請經濟部針對基礎建設、籌設許可、廠商投資、國內產業鏈整合，按時提出進度報告。她說，「我們已經可以想像，台灣海峽將會豎立起數百支風機，為台灣提供清潔的能源。我們也可以想像，有很多台灣年輕人，將在離岸風電事業裡，開創他們的人生。」



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