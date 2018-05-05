是否以「墨綠」自居？柯文哲：比藍綠更重要是黑白

外傳民進黨高層研判最新民調後，認為與其說服基層禮讓台北市長柯文哲，不如自提人選，避免黨內分裂，殃及其他縣市的選票流失，提名政策大逆轉，對此，柯文哲今（5）日還是老話一句，「每天把自己該做的事情做好就好了」，未來是否還會稱自己是「墨綠」，柯文哲說，其實後來發現，「比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要是是非」。

柯文哲表示，選舉議題，每天聽到的都不一樣，台灣好像除了選舉以外，沒有其他事情可以做，「這是國家問題」；而民進黨祕書長洪耀福日前與柯文哲見面時，是否有提這件事？柯說，雙方只是交換意見，民進黨有民進黨的考量，「我跟他說我都尊重你」，媒體追問，是否有交換條件？柯說，都還沒開始談，是要交換什麼條件？

未來是否會再稱民進黨盟友？柯文哲說，盟友有很多種，「但絕對不要幻想別人會百分百支持你」，自己會盡量爭取各方的善意。此外，由於柯文直早前曾公開自己是「墨綠」，會來是否還會用「墨綠」自居？

表態參選台北市長、民進黨立委姚文智則說，是否不禮讓柯文哲，交由選對會決定，一年來各種放話很多，「我騎白馬過三關，不斷努力」，他是做最多準備的人，不認為有人能超過自己，有信心被提名。

前總統陳水扁昨晚參加凱達格蘭基金會舉辦的感恩餐會，姚文智也和高雄市長候選人陳其邁向扁打招呼，姚回想 2013 年，那時扁拍兩人屁股，說選北、高市長要加油，昨天扁一樣拍兩人的肩，要他們一起加油，鼓勵之情溢乎言表。



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