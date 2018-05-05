離岸風電費率太高？經濟部：一度5.8元符合國際價格

離岸風電遴選結果 4 月底出爐，有 7 家開發商、10 個離岸風場為遴選獲選，經濟部能源局 4 日表示，我國再生能源躉購費率制定，是依「再生能源發展條例」第 9 條規定，2018 年躉購費率一度 5.8498 元，與德國、英國相當，並較日本為低，符合國際價格區間，待市場技術及產業成熟後，將參考國際作法引入競價機制，以符合國際發展趨勢與社會民意期望。

全球離岸風電已發展 24 年，台灣近年來積極推動再生能源，離岸風電是 2025 年再生能源發電占比 20% 的主力之一，經濟部將透過示範獎勵、潛力場址、區塊開發等推動模式，循序引導我國離岸風電發展，日前遴選結果出爐，有 7 家開發商、10 個離岸風場為遴選獲選，2020 年完工併聯遴選分配容量 738MW，2021 到 2025 年完工併聯遴選分配容量 3098MV，總計容量達 3836MV。

能源局指出，德國於 2000 年頒布「再生能源法」(EEG)，於離岸風電開發初期給予政策優惠，採取固定價格收購，吸引業者投入開發，並逐步完成相關配套基礎建設，其離岸風電開發經驗累積 10 多年後，於市場成熟才採取價格競標機制，台灣則是在 2009 年頒布「再生能源發展條例」，以躉購機制引導國內外業者以自有資金及技術投入我國離岸風電，待市場成熟後再採競價，與國際作法相同。

能源局強調，台灣的再生能源躉購費率制定，是依「再生能源發展條例」第 9 條規定，由經濟部邀集相關領域專家組成審定會，公正評估各項成本及售電量等相關參數後，審定合理躉購費率，2018 年躉購費率一度 5.8498 元，與德國前 12 年費率一度 5.1156 元、英國平均履約價格一度 5.7246 元相當，並較日本一度 9.8316 元為低，尚符合國際價格區間。

此外，能源局表示，今年 6 月將另以競價機制分配 1664MW 容量，因無須執行「產業關聯效益」相關承諾，各年度實際得標費率也必低於當年度躉購價格，除可進一步降低離岸風電收購成本外，並可作為再生能源躉購費率檢討參考依據。

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