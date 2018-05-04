智伸科4月營收年增近兩成 估Q2可望淡季不淡

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 自結 4 月合併營收為 3.66 億元，月減 4.4%，年成長 18.59%；累計前 4 月合併營收為 14.65 億元，較去年同期成長 17.34%。智伸科表示，4 月營收成長主要是來自於汽車營收貢獻所致，其中，旗下應用於汽車引擎動力系統之汽油高壓泵浦關鍵零組件在主要客戶歐美一階汽車供應商大廠的拉貨力道增溫下，其產品單月營收有明顯增長。



此外，應用於汽車傳動系統的雙離合器 (DCT) 相關零組件也保持在良好的出貨表現，雙雙是推升智伸科旗下汽車營收比重持續增加的主要原因，亦帶動公司 4 月整體營收持續保持雙位數年增率表現。



智伸科指出，由於缸內直噴引擎 (GDI) 為汽車引擎動力系統之一，而汽油高壓泵浦是 GDI 系統中的關鍵模組，是目前品牌車廠研發油電混合動力車 (Hybrid) 及追求燃油效率提升而積極導入的主流配備，受惠新車搭載 GDI 相關配備的滲透率持續提升，帶動智伸科相關零組件產品保持良好銷售表現，有助公司掌握高度的訂單能見度及產能利用率



展望第二季，智伸科表示，第二季雖有中國五一長假、工作天數較少因素影響，但受惠於汽車產業持續加速燃油效率提升、油電混合動力車 (Hybrid) 等相關技術的研發進程，帶動新車導入 GDI 及 DCT 產品的滲透率持續提升，有助於智伸科旗下汽車零組件產品銷售成長表現。





