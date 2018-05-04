市場變化太快 台郡擬發行1.2億美元ECB籌資案先喊停

在產業及證券市場的快速變化下，蘋果軟板廠今年的籌資案困難度大增，台郡 科技 (6269-TW) 向證期局送件並生效的「擬發行 1.2 億美元 ECB(海外可轉換公司債)」 籌資案，今天由董事會決議申請廢止。

台郡科技此一原擬發行 ECB 的海外籌資案規模高達新台幣 35 億元，台郡科技財務長熊雅士指出，撤銷此一市場籌資案，主要是因證券市場的變化太大，董事會決議暫時取消，以保障股東權益。

今年以來蘋果供應鏈的市場籌資案，已完成的為嘉聯益 (6153-TW) 以每股 38 元辦理 7684 萬股現金增資案，完成募集約 29.2 億元資金，但繳款過程也因股價起伏太大而影響股東繳款意願，最後由機殼廠可成 (2474-TW) 以 11.27 億元認購現增股約 2.97 萬張，占增資後股本 40 億元的 7.42%，一躍成為嘉聯益最大法人股東，才讓此一籌資案完成。

台郡科技台郡 2018 年第 1 季財報營收營收 54.63 億元，年增 27.6%，毛利率為 14.7%，季減 5.2 個百分點，年減 8.3 個百分點，稅後純益為 2.46 億元，季減 82.1%，年增 0.4%，每股純益為 0.8 元。

而台郡去年稅後純益 30.57 億元，每股純益達 10.07 元，該公司董事會日前決議對於去年股利配發每股 5 元現金股利。