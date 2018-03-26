中國車市需求熱 智伸科DCT出貨將倍增 估營收成長1成

汽車零組件大廠智伸科 (4551-TW) 去年獲利創新高，公司樂觀看今年業績仍將持續看漲，主要成長動能來自主力商品雙離合變速箱 (DCT) 和汽油高壓泵浦，尤其 DCT 在中國車市的熱絡需求下，預計將出貨倍增，法人樂觀看待，今年全年合併營收可望成長 10%，獲利也有望再創新高。

智伸科表示，旗下汽車零組件產品主要涵蓋超跑到房車的關鍵零組件，即便各主要車廠正如火如荼研發純電動車，但真正要全面發酵約 10 年後，目前仍以 Hybrid 是節能趨勢下最主要的車種，而旗下產品缸內直噴引擎 (GDI) 是 Hybrid 的必要零件之一，可望受惠，同時，也會隨著主要客戶調整開發新產品。

由於中國車市對 DCT 的需求不斷成長，來自 Borg Warner 的拉貨力道強勁，智伸科對 Borg Warner 出貨業績去年已占總營收比重達 11.5%，年增多達 6.5 個百分點，公司樂觀看待，隨著 DCT 出貨倍增，年底占比將衝上 20%。

另一方面，汽油高壓泵浦正在積極擴產，智伸科年底前將完成布建 5 條汽油高壓泵浦新產線，機台已陸續建置完成，明年可加入生產營運，估計今年資本支出約 4-5 億元。

目前智伸科營收來自中國市場的比重約 40%、北美 20%、歐洲 20%，是主要的三大市場，在 DCT 熱銷下，今年預計在中國市場的營收將再提升至 50%。

智伸科去年稅後淨利 6 億元，年增 23%，每股純益 (EPS)7.32 元創新高，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，董事會已決議通過，擬配發每股現金股利 6.35 元，配息率 86.75%，以今日收盤價 176 元計算，現金殖利率 3.6%。