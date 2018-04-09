智伸科3月及Q1營收均創同期新高 Q2訂單能見度及產能利用率看好

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 自結 3 月合併營收為 3.83 億元，月增 25%，年成長 4.97%；累計第一季營收為 11 億元，年增 17%，單月及第一季營收均創下歷史同期新高。智伸科指出，首季雖國內外較多節慶連續假期，為汽車傳統產業淡季，加上新台幣匯率升值不利因子干擾，但受惠旗下汽車傳動、動力與安全系統等相關零組件產品銷售增，對集團整體營收挹注持續放大，使得單季營收仍可淡季不淡。



智伸科表示，公司與主要客戶歐美一階汽車供應商大廠針對缸內直噴引擎 (GDI) 近來雙方研發有更進一步收穫，除既有客戶對汽油高壓泵浦的關鍵零組件需求持續增加外，也開發出汽油高壓泵浦相關的新零組件產品，預計在 2018 年第四季陸續逐步挹注產能，可望在新產品產線量產的學習曲線持續提升、新舊產品組合調整的策略執行下，將有機會帶動公司整體毛利率與獲利表現持續精進。



根據國外 Markets and Markets 研究機構指出，全球 GDI 市場規模預估將從 2017 年以年複合成長率 9.94% 的速度成長至 2025 年、達美金 112.8 億元，凸顯 GDI 龐大的市場商機。



智伸科指出，由於 GDI 為汽車引擎動力系統之一，具有燃油經濟性、節能減碳等優勢，是目前包括 Benz、BMW、Audi、VW、Ford 等品牌車廠研發追求燃油效率提升而積極導入的主流配備，而汽油高壓泵浦是 GDI 系統中的關鍵模組，受惠新車搭載 GDI 相關配備的滲透率持續提升，帶動智伸科相關零組件產品保持良好銷售表現，有助公司整體營運長期穩定成長的態勢。



展望第二季，智伸科表示，將在雙離合器 (DCT) 新產品的出貨持續穩定成長下，隨著全球品牌車廠持續將新車搭載包括 GDI、DCT、ADAS 等系統持續從超跑、高階車款往一般房車滲透率提升，帶動主要客戶對智伸科旗下包括汽油高壓泵浦、ABS/ESC 控制閥、DCT 等汽車零組件產品的持續需求，有助於智伸科掌握高訂單能見度，整體產能利用率保持一定水準之上。



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