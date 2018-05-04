【華冠投顧】大盤年線買盤弱、升息次數成隱憂

鍾騏遠 分析師

◆ 一分鐘盤勢掃描

近日新低價個股：

半年線出現買盤的 2049 上銀

拉回進行第二次打底的 6456GIS-KY

波段出現新低點的 3673TPK-KY

底部出現新低點大量買盤的 3665 貿聯 - KY

修正至前波低點之前有買盤的 1590 亞德客 - KY

近日新高價個股：

量縮創新高的 2492 華新科

整理後量縮向上的 2327 國巨

年線附近出現攻擊量能的 3406 玉晶光

拉回整理後的帶量長紅 3026 禾伸堂

跳空向上爆大量的 6153 嘉聯益

大盤繼昨天修正之後，今天橫向買盤出現，維持上周的低點不破，由於台股目前在台積電和鴻海持續弱勢的影響之下，後續若能維持低點不破兩個星期，爾後在 5 月底仍有機會表現。不過，目前美股的半年線扣抵逐漸進入高檔區，後續若美股沒有出現帶量買盤拉抬，則會誘發賣壓向上，特別是近期受到中美貿易的不確定性、聯準會升息的意向不清，債券殖利率觸及長線多空分水嶺，這些都是讓美股觀望的理由。

從聯準會這次的會後報告書中，騏遠發現新增了「平衡 (symmetric)」一詞，加上通膨指數第二季可能因基期的關係而上揚，市場解讀和聯準會方向，可能出現差異。若後續升息次數都三次上調為四次，則股市難免再次進行修正。加上目前台股多數類股已經上漲一段時間，基期墊高、籌碼凌亂，後續必須要保守以待，靜待雲開月明之時。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。