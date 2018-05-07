【永豐期貨】台指選擇權盤前－外資期現貨續賣 台股量縮收紅

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 16 點至 10522 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 7.37 點，電子期逆價差縮至 - 0.06 點，金融期逆價差擴至 - 0.6 點。現貨部分，三大法人賣超 36.58 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1176 口至 - 2907 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 2660 口至 25264 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 853 口至 - 1903 口。

週四美股一度大跌後尾盤拉抬跌點大幅收斂，加上費半指數反彈近 0.7% 且台積電 ADR 同步收紅，台指期早盤以平盤開出後一度下壓，但現貨開盤台股延續美股漲勢小幅度開高，但盤中受到陸股震盪一度在平盤上下持續震盪，所幸美元指數拉回帶動台幣匯率盤中回升，台幣回穩後權值股買盤開始回流，台積電盤中一度漲 3.5 元推升電子指數與加權指數漲點擴大，但資金回流權值股反倒自中小型股流出，櫃買指數盤中一度跌近 1%，本周相對強勢的生技與太陽能展開補跌，所幸被動元件等漲價題材股維繫人氣，但尾盤賣盤敲出台積電等電子權值股導致漲點收斂，終場加權指數上漲 15.19 點或 0.144%，收在 10529.37 點，成交量能 1195.58 億，較前一日縮減 48.4 億。技術面來看，週五日 K 小紅未能收復昨日黑 K 中值並連三日失守年線支撐，短中期均線持續下彎，且周五反彈但量能萎縮，多項技術指標仍維持空方訊號，加上外資資金外流壓力未除，上檔壓力有逐漸下移跡象，若年線未能迅速站回仍有回補農曆春節後多方缺口機會。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10700 點，賣權集中在 10500 點。從選擇權未平倉最大量觀察，月選擇權的支撐壓力區維持在 10300~10800，週選擇權的支撐壓力由 10500~10700 下移至 10400~10500。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.09 降至 1.07，大於中性值 1，籌碼面偏多架構降溫。選擇權籌碼面顯示中性偏空架構。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。