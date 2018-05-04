【華冠投顧】武傑電台:展望下週台股走勢!

◆ 漲

台北股市早盤小漲 + 2 點開出，雖然大型權值股止跌回穩，但是受到小型股周五賣壓影響，指數就在平盤附近遊走；11 點過後，小型股賣壓止穩，指數震盪走高，收盤小漲 + 15 點作收，收在 10529 點，成交量 1194 億。

外資賣壓縮手，小幅調節 - 32 億下，加權指數小漲 + 15 點作收。雖然今天盤勢表現並不算亮眼，但也符合『壓縮的小皮球』結構。本周加權指數一度逼近 10700 點『信心關卡』，但是在外資的提款下，又再一次回測 10500 點；但是如同我們昨天說的… 外資期貨操作中性偏多，所以外資賣壓應是『被動操作』。因此，只要外資賣壓竭盡時，就是台股『報復性強彈』的開始；展望下周台股… 非『漲』不可!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事、台積電財報不如預期… 等，近期常常受到利空因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質；今日台股開盤上漲 2 點，最終收盤收漲 15 點，收在 10529 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 凱美 (5317):

今年第一季每股稅後純益 0.25 元，董事會日前通過擬辦理現金減資約 25% 後，原股東每股可退還 2.5 元，加上現金股利 1.3 元，原股東今年預計每股可領 3.8 元。

操作建議： 受到消息面利多激勵股價表現，但是利多並沒有太多空間；不建議過度追價。短線支撐：60 塊。

2. 玉晶光 (3406):

是蘋果 iPhone 手機前置鏡頭及 iPhone X 的 3D 感測鏡頭主要供應商，且市場傳聞公司打入華為手機，成為華為手機鏡頭供應商，讓玉晶光第 1 季業績表現相對出色，玉晶光 3 月合併營收為 5.94 億元，較 2 月增加 42.75%，較去年同月 5.18 億元增加為 14.55%，累計第 1 季合併營收為 17.84 億元，年增 19.91%。

操作建議：股王大立光股回穩後，玉晶光也開始轉強；雖然目前股價相對於獲利並不算便易，但是展望智慧型手機進入拉貨期，可望帶動股價強彈。短線支撐：350 塊。壓力：400 塊。

3. 強茂 (2481):

在中國大陸轉投資太陽能事業群江蘇艾德提列無形資產、設備等總金額約新台幣 14-15 億元資產損失，波及公司去年整體獲利。強茂說明，今年 1 月起，大陸太陽能事業陸續展開停工作業，直到 3 月底全部停止生產，未來將回歸公司主要獲利整流二極體業務，盼拉升整體業績。

操作建議： 受惠本業持續拉升，股價可望挑戰新高。短線支撐：48 塊。

4. 儒鴻 (1476):

主要品牌客戶 Nike 等營收轉佳，下單力道增強，今年以來接單的平均單價（ASP）已比去年同期提升；而電商崛起，毛利較高的少量多樣、快速反映交貨的訂單也有增加。知名品牌今年對高單價產品下單的數量增加，這對近幾年積極投資的高值產品電腦緹花布產能，今年可見明顯成效；預估，今年電腦緹花布營收占比可望由去年的個位數百分比上升至 10％。

操作建議： 股價利多不漲反跌，股價意外的下殺，必需要提高風險。短線支撐：330 塊。

5. 美時 (1795):

受惠財務結構轉佳、新品陸續推出及大陸布局有成等三大利多，推升營運。旗下戒癮藥有機會於下半年取得 TAD 並上市銷售，該藥市場規模上看 20 億美元，可望貢獻未來獲利。

操作建議： 股價漲多獲利回吐，建議可逢高減碼。短線支撐：78 塊。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3026 禾伸堂、6153 嘉聯益、5317 凱美、3406 玉晶光、4743 合一… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作

弱勢股方面:

9958 世紀鋼、1742 台蠟、2013 中鋼構、3708 上緯投、1262 綠悅 KY、2208 台船、1597 直得… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估