〈房產〉網路看屋人數增 年齡層降低且喜歡指定社區

行動網路裝置普及，民眾使用時間持續增加，房仲業者調查發現，網路看屋的三大趨勢，包括「預約看屋人數成長」、「年齡層下降」、「喜歡指定社區」，業者也積極改善運用網路便利性，以充分掌握市場商機，並揭露資料量增加，刺激流覽數倍數成長。

上市房仲業者信義房屋 (9940-TW) 內部統計指出，網路預約看屋人數逐年成長趨勢，2017 年年增逾 1 成，年齡層也下降到 25-34 歲，為因應趨勢，公司網站也設立「個人化地圖隨選訂閱功能」及「推薦經紀人員」，並增加「萬棟社區」資訊，讓消費者透過網路看屋更方便，同時能依照自身需求主動挑選適合的經紀人員。

根據信義房屋內部調查發現，客戶在搜尋物件時不只選擇縣市區域、捷運周遭，更多是以學區、生活機能等目的為主要購屋條件，信義房屋數位流程發展部執行經理張雅翕表示，不規則圈選地圖技術已較為普遍，該公司 App 推出「個人化地圖隨選訂閱功能」為房仲業內首次突破技術難點，讓客戶除了透過 App 依個人需求框選不規則區塊，更可進一步「訂閱」，平均月訂閱人數成長近 2 成，連帶提升有實際預約看屋動作等的整體有效轉換率近 6 成。

信義房屋此統計數據也顯示，網友指定社區購屋比例也日益增加，官網原有社區頻道裡，將原本 4000 多棟社區資訊增加到 1.2 萬棟，包含社區資料、社區特色、所屬區域未來發展潛力，並結合社區行情資訊與社區待售房屋推薦，讓客戶一次掌握所有社區資訊，萬棟社區上線後，該頻道月平均流量成長逾 3 倍。