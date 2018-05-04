胃藥種類有哪些？中醫：真正天然養胃吃它才好

文／早安健康編輯部

胃藥的作用是什麼？胃藥分成兩大類，減少胃酸的原理並不相同。搞清楚自己吃下去的胃藥原理是什麼，有助於瞭解胃藥對我們的身體有什麼影響。

制酸劑／中和劑

特性

● 胃酸是酸性物質，最簡單減少胃酸的方法，就是以鹼性物質進行酸鹼中和反應。

● 單純以鹽類化合物中和胃酸，胃藥消耗殆盡藥效就結束，作用時間短暫。

種類

● 鋁鹽：氫氧化鋁，過量使用可能造成便祕、鋁離子沉積在骨骼中。另有研究認為鋁可能造成失智症。

● 鎂鹽：氫氧化鎂，過量使用可能造成腹瀉，鎂離子進入血液可能造成高鎂血症，同時影響腎功能。

● 鈣鹽：碳酸鈣，藥效過後會引發更多胃酸分泌。若與牛奶一起服用，可能造成乳鹼性症候群，血中鈣離子濃度升高，可能引發心律不整、肌肉麻痺、腎衰竭。

● 鈉鹽：碳酸氫鈉，容易脹氣，藥效過後會引發更多胃酸分泌，高血壓、腎臟病、肝硬化、心臟衰竭者不宜使用。

抑酸劑／止酸劑

特性

● 胃酸的形成有幾個步驟，抑酸劑利用阻撓其中某一個過程，就能阻止胃酸生成。

● 比起制酸劑，減少胃酸的時間長很多，從數個小時到十數個小時都能發揮效用。

種類

● 組織胺 H2 受體阻斷劑：阻止胃酸生成過程中組織胺的作用，生成胃酸的細胞就不會收到製造胃酸的指令。副作用包括便祕、腹瀉、噁心、嘔吐及胃食道逆流。部份藥物還可能對女性荷爾蒙與男性荷爾蒙的代謝產生干擾。

● 氫離子幫浦阻斷劑：製造胃酸的細胞透過氫離子幫浦的機制產生胃酸，因此這類藥物就把氫離子幫浦的功能阻斷即可達成目的。此種藥物除了可能造成無胃酸症，還可能讓你腹瀉、皮膚病變、頭痛、痛風及性功能失調。

天然養胃好食 10 種

紅蘿蔔

紅蘿蔔有「健胃小人參」之稱，是市場最常見的蔬菜之一， 購買方便。北京中醫藥大學教授李志剛說，紅蘿蔔有健脾胃功效，又寬中下氣、消熱解毒。為了保證營養素吸收，建議炒著吃比生吃好。煮熟的紅蘿蔔可以拌蜂蜜吃，可治便祕。

高麗菜

高麗菜有「天然養胃菜」之稱，是世界衛生組織推薦的最佳蔬菜之一。李志剛指出， 高麗菜有大量水分與膳食纖維，因此有促進胃腸消化、寬腸通便的作用，對於有胃潰瘍的人來說，還可以保護並修復胃黏膜。

來源：《早安健康》 2018 年 5 月

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