【異動股】芯片概念股反彈拉升 江化微(603078-CN)漲停

今日早盤，芯片股延續反彈走勢，繼續拉升走高。截至發稿，江化微(603078-CN)漲停報44.4元，盈方微(000670-CN)漲停報6.8元，紫光國芯(002049-CN)漲6.65%報57.38元，韋爾股份(603501-CN)漲6.6%報40.08元，聖邦股份(300661-CN)漲6.46%報125.2元，國科微(300672-CN)漲5%報63.89元，富瀚微(300613-CN)漲4.6%報165.27元，兆易創新(603986-CN)、長川科技(300604-CN)等股跟漲超3%。

上證報消息，今年財政方面已安排近百億資金，重點聚焦集成電路、新材料、工業互聯網等領域。目前，中央級政府專項基金已有17隻，總量超8000億元。其中，國家集成電路産業投資基金第二期方案已上報國務院並獲批，二期募資規模將超過1500億元。此外，今年還將在強化創新補短板等方面打出“組合拳”。

據悉，截至目前，大基金共開展52筆對外投資。其中，製造領域投資佔比為65%，如中芯國際、長江存儲、士蘭微等;設計領域佔比為17%，如匯頂科技、兆易創新等;封測領域佔比為10%，如長電科技、華天科技、通富微電、晶方科技等;裝備材料領域佔比為8%，如上海新晟、巨化股份等。52家對外投資中，A股上市公司有11家，如三安光電、納思達、艾派克、國科微、長電科技、長川科技、北方華創、北鬥星通、兆易創新、士蘭微、華天科技等。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)