TPK-KY Q2本業恐虧損 外資調降目標價

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 首季每股純益 0.17 元，第 2 季營收季減 2 成，本業恐將虧損，法說會後多家外資保守看待，給予中立評等且調降目標價，其中亞系外資更將目標價由 113 元大降至 64 元。

宸鴻今年營運將先蹲後跳，估第 2 季營收將季減 2 成，營業利益恐為負數，本業將轉為虧損，宸鴻強調，將努力把第 2 季營業損失降至最低。

宸鴻法說會後，多家外資調降目標價，美系外資表示，第 2 季預估較原先預期更差，重申「中立」評等，目標價由 85 元調降至 75 元，且調降今明年獲利預估，降幅分別是 22% 及 10%。

日系外資重申「中立」評等，目標價由 99 元降調至 70 元；亞系外資調降評等至「中立」，目標價由 113 元大幅調降至 64 元，同時調降今年及明年獲利預估，降幅分別為 71.6% 及 55.1% ，主要是反映營收及毛利表現不佳。

宸鴻第 1 季表現符合預期，合併營收 208.5 億元，年減 2.6%，季減 36.6%；營業毛利 12.3 億元，與去年同期相當，季減 44.3%，營業毛利率由上季 6.7% 降至 5.9%，主因產能利用率下降造成，稅後純益 6800 萬元，季減 88.49%，年減 88.96%，每股純益 0.17 元。

宸鴻今 (4) 日股價以 61 元開低，一度下探至 59.6 元，寫下去年 2 月以來的低點價位，盤中跌勢收斂，一度拉升至 62.7 元，盤中跌幅 4.38%。

若投資有意透過認售權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 15% 的標的，例如：TPK 兆豐 7B 售 02 (07462P-TW)、TPK 元大 79 售 04 (07126P-TW)、TPK 群益 7A 售 06 (07209P-TW) 等。