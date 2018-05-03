〈TPK法說〉首季EPS 0.17元 Q2營收季減2成、本業恐虧損

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (3) 日舉辦法說會，去年 9 月接任總經理兼執行長的江懷海首度現身主持，第 1 季表現符合預期，稅後純益 6800 萬元，季減 88.49%，年減 88.96%，每股純益 0.17 元；宸鴻指出，今年營運將先蹲後跳，預估第 2 季營收將季減 2 成，營業利益恐為負數，本業轉為虧損，將努力把營業損失降至最低。

宸鴻第 1 季合併營收 208.5 億元，年減 2.6%，季減 36.6%，主因季節性因素及第 1 季工作天數較少造成；營業毛利 12.3 億元，與去年同期相當，季減 44.3%，營業毛利率由上季 6.7% 降至 5.9%，主因產能利用率下降所造成。

在銷售成本結構方面，由於產品組合調整，原料成本占營收比重由上季 78.2% 降為 76.1%；因產能利用率下降，使折舊攤提費用占營收比重由去年第 4 季 5.6% 增加為 8.3%；人工成本占營收比重維持約 6.5%，與前季相當。

第 1 季營業費用 10.1 億元，季減 32.4%，除因銷售相關費用隨營收規模下降減少外，還有前季因提列庫藏股轉讓員工認購及年度激勵獎金等費用使整體營業費用增加；第 1 季淨利息費用 4133 萬元，較前季 5348 萬元減少；第 1 季認列外匯損失 6778 萬元，主因美金兌人民幣及台幣貶值。

截至今年 3 月 31 日止員工總人數為 22317 人，較前季底員工人數 26177 人減少；首季底帳上現金餘額 216.1 億元，較去年第 4 季底 194 億元略增；合計銀行借款餘額及可轉換公司債券餘額 214.1 億元，其中約 60.6 億元可轉換公司債已在今年 4 月 8 日全數清償完畢。

截至第 1 季季底擁有淨現金部位，流動比率及速動比率分別為 1.20 及 1.02。第 1 季 EBITDA 為 22.5 億元；第 1 季季資本支出約 6.2 億元。

宸鴻指出，第 2 季為傳統淡季，加上客戶庫存調整及新舊產品交替期，預估產能利用率將較首季下滑，營收季減 2 成，營業利益恐出現負數，本業轉虧，近期訂單變動相當大，將努力提高設備生產率及良率，把營業損失降到最低。

宸鴻表示，今年第 2 季將是全年谷底，營運呈現先蹲後跳，第 3 季在新產品量產的帶動下，將較去年同期大幅度成長，今年資本支出預估約 75 億元，首季資本支出 6.2 億元，第 2 季新機台開始進駐，資本支出集中在第 3 季。