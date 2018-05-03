〈TPK法說〉開發奈米銀鎖定新世代產品 江懷海看好5G帶動創新產品

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (3) 日舉辦法說會，總經理兼執行長江懷海特別說明奈米銀技術將是未來 1-2 年重要方向，目前已開發到第七代，第六代則已在量產中，他強調，現在要拚下一代產品，例如折疊、旋轉手機產品等，看好 5G 來臨時，將會帶動創新產品的出現，刺激新的需求跟買氣。

宸鴻今年第 1 季小幅獲利，但第 2 季本業恐將虧損，不過今年營運將是先蹲後跳，除了財報數字及展望外，奈米銀則是今日法說會的重要亮點，江懷海特別說明奈米銀技術的發展現況及未來發展方向。

江懷海指出，2011 年開始投入奈米銀技術開發，現已開發到第七代，專利包括材料合成、鍍膜等，共有 196 個專利，占全球專利比重約 83%，具技術獨占性。他表示，今年到 2020 年將積極推出奈米銀觸控一站式垂直整合服務。

江懷海強調，在產業 20 多年，看到很多對手要不是愈做愈大，要不就是收起來，其中的關鍵就在技術，跟的上技術改變的就愈做愈大，跟不上就被淘汰；TPK 在拚下一代產品，要趕上那一個浪頭。

他說，衝浪要非常小心，科技產業就好像衝浪一樣，一波接一波，沒幾年就有一個改變，以手機的發展來說，從最早期的黑金剛、掌中星到摺疊手機、再到智慧手機，下個世代的產品將朝向折疊、旋轉發展，將因此帶動軟性觸控面板的需求。

江懷海說，未來 10 年科技的變化是什麼樣，包括 AI、5G 等都在發展中，未來的 5G 時代將會帶動創新產品的出現，產生新的需求且刺激買氣。