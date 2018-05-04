【異動股】地産股迎來久違上漲 沙河股份(000014-CN)漲停

今日早盤，地産股迎久違回暖，截止發稿，沙河股份(000014-CN)盤初漲停報12.94元，陽光城(000671-CN)漲3.2%報7.42元，華發股份(600325-CN)漲2.53%報8.12元，陽光股份(000608-CN)、廣宇發展(000537-CN)、格力地産(600185-CN)、榮安地産(000517-CN)等股漲近2%，保利地産(600048-CN)、新城控股(601155-CN)等股跟漲超1%。

據統計，30家房地産企業一季報實現營收和淨利潤分别為2998.84億元和334.57億元，同比分别增長18.87%和39.93%。其中，87家企業實現業績增長，龍頭房企表現良好。

此外，房地産研究機構克而瑞統計顯示，截至4月末，TOP100房企整體銷售規模達到2.65萬億元，同比增長28.5%。共有五家房企銷售額突破千億，融創、恒大、保利、碧桂園、萬科的同比增速分别為79.4%、47%、40.3%、26.1%、3.4%。

去年下半年以來，調控政策不斷加碼，各地供應減少。從今年3月起，咅地開始适度加大市場供應。以上海為例，3至4月批複預售證項目47個，面積173.67萬平方米，遠超去年末和今年初供應量。一些新盤項目價格呈現一二手倒挂，獲得購房者積極認籌，部分房企迎來了開年以來的銷售小高峰。預計5月總體供應量仍有望小幅上揚。需求方面，多個二線城市今年推出開放的招賢納才計劃，城市人口增長有望拉動對住房的需求。

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