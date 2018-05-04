港股跌幅擴大至近250點 新科技股今早失色

港股今早仍處於弱勢，高開3點後便轉頭向下，恆生指數最新報30065點，跌247點；國企指數最新報11939點，跌79點。
平安好醫生(01833-HK)今日首日掛牌，表現平平，最新報55.15元，略高於招股價。其他科技股方面，易鑫集團(02858-HK)最新報4.15元，跌0.5%，閱文集團(00772-HK)最新報60元，跌2.3%，雷蛇(01337-HK)最新報2.6元，跌2.3%。至於與平安好醫生同樣系出中國平安(601318-CN)(02318-HK)的眾安在線(06060-HK)，最新報51.3元，跌2.7%。
保險股方面，今早已公布今年一至三月業績的友邦(01299-HK)表現失色，最新報68元，跌1.9%，宏利金融(00945-HK)最新報145.6元，升0.8%，保誠(02378-HK)最新報202.4元，無升跌。
金融股方面，匯豐控股(00005-HK)最新報76.7元，跌1.3%，恆生銀行(00011-HK)最新報196.7元，跌2%，香港交易所(00388-HK)最新報255元，跌0.9%。
內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.01元，跌0.9%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.69元，跌1.5%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.14元，跌0.7%。
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