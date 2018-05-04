平安好醫生今日掛牌上市 行業「獨角獸」率先起跑

新股密密行，港股上市新規近日正式生效並開始接受新經濟公司的上市申請，香港資本市場將以更加開放的懷抱來迎接創新型公司上市，為下半年大勢開好局。互聯網醫療行業先行者——平安健康醫療科技有限公司（以下簡稱「平安好醫生」，股份代號：1833.HK）今日將正式於香港聯交所掛牌上市。此次公開招股擬全球發售 160,094,200 股股份，根據配發結果公告顯示，每股的發售價定為 54.8 港元，公司全球發售收取的所得款項淨額估計約為 8,564.0 百萬港元。



平安好醫生作為今年港股市場最具影響力的 IPO 之一，本次全球發售取得熱烈反響，此次 IPO 引入了 7 家國際基石投資者，包括 Blackrock 基金、Capital Research and Management Company 基金、GIC Private Limited、加拿大退休金計劃投資委員會、Pantai Juara Investments、正大光明控股有限公司以及 Swiss Re Direct Investments Company。公司在陣容鼎盛的基石投資人團隊保駕護航下，順利登陸香港國際資本市場。



平安好醫生競爭優勢顯著 一流管理團隊成發展基石



打造全球最大的醫療健康生態系統，用科技讓人類更健康是平安好醫生的使命。以 2016 年的平均月活躍客戶和日均在線諮詢量計，平安好醫生運營全國最大規模的互聯網醫療健康平台，提供隨時隨地按供需的醫療健康服務。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已有 192.8 百萬名註冊用戶，平台的平均月活躍客戶達到 32.9 百萬名。獨特的商業模式使平安好醫生成為醫療健康生態系統中的一站式門戶，幫助消費者與患者連接到全國的線上及線下醫療健康資源。提供全面的醫療及健康服務，包括家庭醫生服務、消費型醫療服務、健康商城以及健康管理和互動服務。



每個偉大公司的背後，都離不開一流卓越的團隊。公司的高級行政人員平均擁有 16 年相關行業經驗。其中，首席執行官王濤先生在管理、科技及醫療行業擁有豐富的經驗。在加入平安集團之前，曾任阿里巴巴高級副總裁；阿里雲的前身 AliSoft 的總裁；金山軟件的首席技術官；創維資訊技術有限公司的首席執行官及美國微軟總部的軟件工程經理。其他高級管理層成員以往曾於阿里巴巴、微軟、Sun Microsystems 及亞洲萬里通等領先科技公司擔任要職。管理醫療團隊的互聯網醫院正副院長過去曾在全國知名醫院擔任領導職位逾二十年。截至 2017 年 12 月 31 日，三級質量控制系統專家委員會包括在相關領域備受認可的 22 名主任醫生專家。



擴充用戶深度與廣度 著力打造優質醫療健康生態系統



用戶的質與量是互聯網醫療行業公司取勝的關鍵。能否實現吸引客戶、留住客戶，再通過現有數量增多這種良性循環是公司經營的追求。平安好醫生計劃通過自然流量、外部營銷、推廣活動並轉換平安集團的客戶持續擴大用戶基礎。通過提供更全面的服務及高服務質量建立的口碑、健康信息標題共享、重塑用戶行為及提高品牌知名度將客戶群體擴大。從深度和廣度兩個方面留住優質客戶群體，進階展開推廣活動以及更具針對性的活動來擴張客戶群。



平安好醫生計劃通過吸引人才及投資於技術開發和收購來加強內部研發能力。此外，公司打算與全球領先的研究機構及大學加強合作，並與具有尖端技術的行業領先企業夥伴合作，以提升人工智能助理的能力。預期透過強化自身技術實力可以提高醫療及健康服務的療效和效率、節省成本及提升用戶體驗。作為提供綜合服務的一站式醫療健康平台，平安好醫生了解用戶有醫療需要時或在保持健康時的需求。平安好醫生專注於提供在線家庭醫生服務，由公司的人工智能助理及自有醫療團隊支持，面向尋求便利、具成本優勢的醫療健康方案的用戶，並透過醫療健康服務提供商網絡提供多種線下服務。線上與線下服務的結合使得生態系統能在提高醫療資源利用效率的同時為用戶帶來優越體驗。相信上市後的平安好醫生將更具發展潛力與投資價值。



2015 年 2016 年 2017 年

（人民幣百萬） （人民幣百萬）（人民幣百萬）

家庭醫生服務 118.8136.5242.2

消費型醫療 154.6388.1655.4

健康商城 1.963.1896.1

健康管理和互動 3.413.874.3

總計 278.7601.51868.0

注：平安好醫生按分部劃分的收益

