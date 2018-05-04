別太擔心風險資產 高盛：3大理由投資人應該放輕鬆

美股的高波動反映出當前投資人的焦慮及緊張，高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.) 認為，投資人現在應該放輕鬆點。

據《彭博》報導，自 2 月初以來，標普 500 指數就呈橫盤整理，說明交易員不願意輕易看多市場。高盛經濟學家表示，儘管利空因素同時出現，打壓了股票與高收益債等風險較高資產的需求，但負面因素仍是短暫的。

高盛經濟學家 Charles Himmelberg 和 James Weldon 提出 3 大理由，認為投資人不必過於擔憂風險資產。「首先，儘管近期全球經濟活動指標下滑，但我們仍堅信全球經濟增長前景樂觀。其次，對貨幣緊縮的擔憂可能過頭了。第三，風險情緒造成的技術阻力，看起來有望緩解。」

全球經濟增長可能在第一季放緩，但高盛經濟學家認為，美國自去年 12 月開始的財政刺激，可能很快出現效果，而中國、巴西及印度預期仍保持強勁。

美股近日的下跌，部分來自債券殖利率的攀高，高盛認為，殖利率攀高已無太多空間，因此這部分的影響大部分已經結束。

高盛相信，許多負面因素也只是技術性的，將慢慢歸於正常。像是短期融資的壓力，以及厭惡波動而降低股票購買。

此外，股市仍有正面利多，特別是企業財報表現出色，多數公司收益優於預期，還打算回購股票。

高盛表示，美股估值過高，特別是高收益債，這的確是隱憂。但是就勞動力市場過熱及經濟衰退的風險來看，市場實際上有點過於恐懼。