【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四個別發展，多家公司業績疲弱，抵消美國強勁經濟數據的提振。道瓊斯指數微升至 23,930 點；標準普爾指數下跌 0.2% 至 2,630 點；納斯達克指數下跌 0.2% 至 7,088 點。

油價週四上升，因 OPEC 產量下降。紐約 6 月期油上升 0.7% 至每桶 68.43 美元。金價上升， 因美元走軟。紐約 6 月期金上升 0.5% 至每盎司 1,312.7 美元。

香港股市週四下跌，內地股市上升。宇華教育（6169.HK）股價大漲 7.3%，帶動教育股跑贏大市；有消息指特朗普考慮限制中國公司於美國銷售電訊設備，電訊股受拖累，中國移動（941.HK）及中國聯通（762.HK）分別下跌 1.7% 及 0.9%；美國加息預期升溫，地產股受壓。個股方面，廣汽集團（2238.HK）公布 2018 年 4 月銷量同比下降 3.2%，股價下跌 5.4%；銀河娛樂（27.HK）公布 2018 年第一季度經調整 EBITDA 按年上升 36%，但股價下跌 2.0%；澳博控股（880.HK）公布首季股東應佔溢利同比增長 25.8%，股價逆市上漲 5.2%。恒生指數下跌 1.3% 至 30,313 點，國企指數下跌 1.4% 至 12,019 點，香港股市成交金額減少 3.1% 至 1,011 億港元。上證綜合指數上升 0.6% 至 3,101 點，滬深兩市成交金額增加 7.0% 至人民幣 4,091 億元。? 豐（4.HK）及恒生（11.HK）今日將公佈業績。

◆ 行業及公司新聞

◇ 恒生指數將於今天公布指數檢討結果，聯想集團（992.HK）被剔出機會最高，石藥集團（1093.HK）、中國生物製藥（1177.HK）、安踏體育（2020.HK）及申洲國際（2313.HK）均有望被納入成為藍籌股。

◇ 新濠國際（200.HK）附屬公司新濠博亞娛樂公布 2018 年第一季淨收益同比上升 2.8% 至 13.1 億美元（按舊會計準則增速為 10.6%）；經調整物業 EBITDA 為 4.0 億美元，按年增長 13.7%；股東應佔溢利同比大增 38.1% 至 1.6 億美元。

◇ 統一企業中國（220.HK）2018 年第一季稅後利潤為人民幣 2.6 億元，同比大增 47.9%。

◇ 五龍電動車（729.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）股東應佔虧損將同比增加超過 130% 至不少於 12.8 億港元（上半財年虧損 5.5 億港元，按年增加 97.9%），因出售而錄得減值虧損、生產計劃受影響導致收益減少、補貼下調引致毛利減少、及生產線增加及強化帶來的成本增加。

◇ 友邦保險（1299.HK）公布 2018 年第一季新業務價值為 10.2 億美元，同比增長 20%；新業務價值利潤率按年上升 9.8 個百分點至 59.7%；年化新保費同比微升 1% 至 17.0 億美元；總加權保費收入按年增加 14% 至 72.2 億美元。

◇ 平安好醫生（1833.HK）以招股價上限每股 54.8 港元定價，公司將於今天上市，暗盤收漲 12.5%-13.0%。

◇ 中國智能交通（1900.HK）公布 2017 年業績，收益同比減少 24.9% 至人民幣 11.6 億元，雖然毛利率有所上升，但經營費用及所得稅開支沒有下降（減值虧損按年增加人民幣 2,540 萬元），因此，股東應佔溢利為人民幣 2,449 萬元，同比大跌 67.6%（上半年跌幅為 43.4%）。現價相當於 22.4 倍 2017 年市盈率。公司股份將於今天復牌。

◇ 金鷹商貿（3308.HK）宣布蘇凱先生辭任公司首席執行官。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)