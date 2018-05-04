台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月4日

台股昨（3）日受到美國升息疑慮與美中貿易談判即將展開雙夾擊，指數開低走低，終場再度失守年線，並回吐今年來漲幅。法人指出，累計今年來賣超已達 1,681 億元，超過去年全年買超 1,552 億元，顯示這波外資砍殺台股之嚴重，建議避開外資高持股個股。

備受矚目的中美貿易磋商已經展開，美國總統川普在中美貿易談判前先下馬威！根據華爾街日報報導，川普政府擬以國安顧慮為由，將在未來幾周發布行政令，限制包括華為與中興通訊等大陸廠商在美國銷售電信設備。一旦川普採取這項禁令，意味中美在科技與電信領域的貿易戰火急升，並恐將引發大陸當局的報復行動。

中央銀行昨（3）日公布第 1 季理監事會議議事錄摘要，文中指出，多名理事認為，國內外經濟前景仍具不確定性，加上新台幣匯率升值，若再升息，將推升新台幣匯率，衝擊企業投資布局；銀行主管解讀，議事錄摘要內容釋出多項「鴿派」訊息，台灣若要升息，最快也是第 3 季後的事。



聯合報

美中貿易談判 雙方大陣仗

教授兼獨董 金管會要查

歐元區官員 憂經濟觸頂

經濟日報

外資大賣台股 吐光去年買超

央行偏鴿 最快 Q3 後才會升息

被動元件掀第三波漲價潮

蘋果日報

港股「同股不同權」 喜迎大鯨魚

鋼鐵人嗆分析師 特斯拉 700 億飛了

gogoro 掛牌數逆勢增 3.8 倍

中國時報

台塑砸 187 億內湖買樓

房市 520 衝刺 代銷推案飆千億

美 7 大金剛鬧意見 談判成效受疑

工商時報

美將禁售 華為、中興電信設備

陸重手牽制 暫停美國大豆進口

小米申請在港上市

自由時報

實價登錄「亮門牌」 回溯 204 萬件

綠能政策相挺 太陽能族群 逆勢收紅

美 5G 商用服務 三星搶先卡位