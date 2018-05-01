PIMCO：全球央行「貨幣冷戰」 美元將持續走強

摘要：據彭博社報導，太平洋投資管理（PIMCO）公司認為，全球央行恢復「貨幣冷戰」可能會刺激美元走強。

據彭博社報導，太平洋投資管理（PIMCO）公司認為，全球央行恢復「貨幣冷戰」可能會刺激美元走強。

PIMCO 全球經濟顧問 Joachim Fels 說，「冷」衝突是指用語言和暗中行動來對抗，而不是完全用貨幣政策干預。當聯準會執行貨幣緊縮路線時，日本央行和歐洲央行正變得更加鴿派。Fels 稱，「如果繼續下去，這可能導致今年剩下時間內，美元將反彈。」

近期由於美國通膨預期的上升，市場對於聯準會 6 月升息預期的升溫，以及美債發售規模激增等因素，美元利率不斷攀升。4 月份中只有一周美元出現下跌，過去 13 周內，美元指數有 10 周獲得上漲。4 月 20 日當周，美元指數累計上漲 1.7%，創下 2016 年 11 月以來最佳單周表現。周一截止發稿，美元指數上漲 0.34，至 91.88。

Fels 指出，川普總統上台之後，希望通過壓低美元匯率來提高美國的競爭力，雖然很大程度上歐洲和亞洲國家給予了默許，但是由於川普總統又採取貿易保護主義政策，導致歐洲和亞洲等國央行暫緩撤銷 QE，作為反擊。

華爾街見聞此前文章提到，日本央行 4 月 27 日投票通過決議，維持政策利率－0.1% 不變，10 年期公債殖利率目標繼續維持在零附近。在最新一期的經濟物價展望中，日央行刪除了「預計在 2019 年達成 2% 通膨目標」的措辭，上調 2018 財年經濟增長預期，下調該年通膨預期。

歐洲央行也表現得十分謹慎，在 3 月會議中也僅微調了有關資產購買的措辭。歐洲央行表示將維持維持三大基準利率不變，在聲明中去掉了「如果展望惡化，將增加購債規模或持續期限」的表述。歐洲央行表示，每月 300 億歐元的資產購買計劃將持續至今年 9 月底，如有必要將持續更長時間。

除了歐洲和日本央行，英格蘭銀行也撤回撤銷 QE 的計劃，最近中國央行也決定放寬儲備金要求。

Fels 認為，在這種情形下，聯準會仍然堅持升息政策，那麼必定導致美元走強。「如果是這樣，美國政府可能會在某個階段反擊。冷貨幣戰爭將會持續下去。」

早在今年 2 月，Fels 曾寫道，種種跡象表明，美國政府想用「冷貨幣戰」來達到美元貶值的目標。從 2017 年川普總統上台起，受財政政策和言語打壓的影響，美元貶值近 12%。美國財長 Mnuchin 也在達沃斯經濟論上公開表示，美元貶值短期內對美國經濟利多。

『新聞來源／華爾街見聞』