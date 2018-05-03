央行會議記錄透露 台灣升息恐等下半年、豪宅管控近2年鬆綁機率低

中央銀行今 (3 日) 公布今 (2018) 年第 1 季理監事聯席會議事錄摘要，從國內外經濟前景不確定性、新台幣匯率升值、民間投資、貨幣政策要維持一致性、鄰近國家靜觀其變等多面向，釋出鴿派訊息，市場預期台灣升息恐怕要等到下半年；此外，針對豪宅管控部分，多位理事對於央行住宅貸款規範表示意見，並暗示目前採取的豪宅貸款管制，今、明兩年鬆綁機率很低。

央行第 1 季理監事會議是央行總裁楊金龍上任後首場主持的會議，會後也決議重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息 1.375%、1.75% 及 3.625% 不變。

央行於 3 日公布議事錄摘要，針對利率決議方面，多位理事表示，綜合判斷國內通膨展望、經濟成長，以及實質利率水準等重要考量因素，基於當前通膨壓力及通膨預期尚屬溫和，產出缺口仍為負值，且國內外經濟前景的不確定性仍存，贊成維持現行利率。

另有位理事指出，儘管當前實質利率由上次理事會的正值轉為負值，不過實質利率僅是貨幣政策考量因素之一，長期以來，央行貨幣政策以維持物價及金融穩定為首要目標，進而協助經濟成長，而當前國內通膨雖略升，仍在可容忍範圍內，贊同維持利率不變。



有位理事則表示贊同，主要因國內產出缺口仍為負值，且儘管物價上漲，但今年 1 至 2 月 CPI 平均年增率仍低於 2%；未來須持續關注物價上漲情形，若未來數月通膨率逾 2%，則宜審慎考量將來是否調整利率政策。

此外，議事錄摘要也顯示，多位理事就房市發展及央行住宅貸款規範表示意見，其中有位理事指出，高價住宅建案可能具有示範性價格效果，央行宜持續關注今、明兩年高價住宅交易情況。

另一位理事認為，由於高價住宅貸款者可能較具特殊性，導致銀行在風險自主控管上或較為寬鬆，且考量居住正義，認同央行持續規範高價住宅貸款；也有理事認為，高價住宅貸款規範仍具必要性，主要是當前建案漸朝轉變房型的正向發展，部分與央行規範高價住宅貸款有關。

外界解讀此似乎暗示央行目前採取的豪宅貸款管制，今、明兩年鬆綁機率很低。