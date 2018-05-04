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〈小米IPO〉小米好貴 本益比逾83倍 超越蘋果、騰訊、Alphabet

小米估值料達1000億美元，本益比超過83倍。 (圖：AFP)
小米估值料達1000億美元，本益比超過83倍。 (圖：AFP)

小米正式申請來港上市，料將成為 2014 年以來全球最大型的 IPO(首次公開發行)，資額達 100 億美元 (約港幣 780 億元)，估值約 1000 億美元 (約港幣 7800 億元)。

分析認為，若傳聞屬實，小米本益比料超過 83 倍，超越蘋果、騰訊等全球科網巨擘，以目前情况而言，小米估值偏貴

雖然小米尚未公布其集資額及估值等數據，但綜合外界消息，估值大致介乎 700 億至 1000 億美元 (約港幣 5460 億至 7800 億元)。

香港《明報》引述中國泛海證券投資策略聯席董事阮子曦表示，以小米 F 輪融資時估值推算，認為上述估值屬合理推測，但若以小米去年經調整利潤及傳聞估值去推算，認為短期內小米屬頗貴水平

根據小米初步招股文件顯示，小米去年虧損人民幣 439 億元，若扣除特殊虧損，經調整後利潤為人民幣 53.6 億元，年增近 183%。

若以 700 億美元 (約人民幣 4457 億元) 估值推算，小米去年本益比達 80 多倍，阮子曦指出，即使集團業務錄得維持 1 至 2 倍增長，其本益比仍較其他互聯網公司高。

蘋果 (AAPL-US) 目前本益比率約 17 倍，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)約 27 倍，「股王」騰訊 (0700-HK) 則有 40 倍，反映小米估值明顯偏高。
 

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