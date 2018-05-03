〈小米IPO〉小米今申請上市 2017年營收人民幣1146億元

小米今 (3) 日向港交所遞交上市申請。

招股書顯示：小米於 2015 年、2016 年及 2017 年分別虧損人民幣 76 億元、利潤人民幣 491.6 百萬元及虧損人民幣 439 億元；營收則由 2015 年的人民幣 668 億元增至 2016 年的人民幣 684 億元，再增至 2017 年的人民幣 1146 億元。

經扣除可轉換可贖回優先股公允價值變動；以股份為基礎的薪酬；投資公允價值的增益；及收購導致的無形資產攤銷，小米於 2015 年的經調整非國際財務報告準則虧損為人民幣 3.04 億，於 2016 年及 2017 年的經調整非國際財務報告準則利潤分別為人民幣 18.96 億元及人民幣 53.62 億元。

據新浪科技報導，招股書指出，小米無法保證日後能賺取利潤。此外，預計日後成本及開支金額會增加，原因是：

1. 業務、使用者群及分銷網路持續擴張；

2. 持續投資技術基礎設施及網路；

3. 持續擴大用戶群使得銷售及推廣開支增加；

4. 推出其他新產品及服務可能產生前期成本，改變現有收入及成本結構，押後實現盈利的時間。倘不能維持或提高經營利潤率，日後可能持續虧損。

截至 2017 年 12 月 31 日，小米集團有淨負債人民幣 1272 億元及累積虧損人民幣 1290 億元，主要是由於小米就可轉換可贖回優先股產生大額公允價值虧損。可轉換可贖回優先股於合併資產負債表指定為負債，而公允價值增加於合併損益表確認為公允價值虧損。

招股書同時披露小米上市前的持股比例情況。其中，小米公司創始人、董事長兼 CEO 雷軍持股 31.41%，聯合創始人、總裁林斌持股 13.33%，聯合創始人、品牌戰略官黎萬強持股 3.24%。聯合創始人、高級副總裁洪鋒持股 3.22%，聯合創始人、高級副總裁劉德 1.55%，聯合創始人、高級副總裁王川持股 1.11%，順為資本 CEO 許達來持股 2.93%。

小米上市前離職的聯合創始人、原戰略副總裁黃江吉持股 3.24%，聯合創始人、原首席科學家持股 1.43%。

小米董事長雷軍在招股書中發佈公開信指出，小米不是單純的硬體公司，而是創新驅動的互聯網公司。小米的商業模式經歷了考驗，得到了充分驗證。今天，小米走到了歷史性的重要節點。面向未來，小米建立的全球化商業生態有著 極具想像力的遠大前景。

小米的總收入由 2015 年的人民幣 668 億元增至 2016 年的人民幣 684 億元，再增至 2017 年的人民幣 1146 億元。大部分收入來自智慧手機銷售。截至 2015 年、2016 年及 2017 年 12 月 31 日止年度，智慧手機部分分別貢獻其總收入的 80.4%、71.3% 及 70.3%。

不過小米表示，儘管大部分收入來自智慧手機銷售，惟我們擬通過擴展互聯網服務及銷售 IoT 與生活消費產品，進一步擴大收入來源。

2015 年、2016 年及 2017 年，互聯網服務分部分別貢獻小米總收入的 4.9%、9.6% 及 8.6%。目前小米主要從廣告服務及互聯網增值服務 (主要包括遊戲) 賺取互聯網服務收入。

小米表示，倘不能按預期擴大收入來源，則可能繼續高度依賴智慧手機銷售賺取大部分收入。智慧手機銷量減少或價格下跌、用戶喜好轉變或智慧手機出現嚴重品質問題可能。

許多收入來自國際營運。2015 年、2016 年及 2017 年，小米分別有 6.1%、13.4% 及 28.0% 的收入來自全球其他地區。

小米表示，由於計畫於更多新興市場及地區擴展業務，小米或須因應各項法律規定及市況調整業務模式以適應當地市場。小米的國際營運及擴展活動已經且可能繼續導致成本增加，並會面對多項風險，包括競爭加劇、智慧財產權執行的不確定性、分銷物流更加複雜及遵守外國法律法規的複雜程度。

招股書指出，由於不同價格機型的銷量及銷售管道組合等各種因素，過去幾年智慧手機的平均售價有所波動。2016 年至 2017 年，智慧手機分部收入增長 65.2%，而 2015 年至 2016 年下降 9.2%。

招股書顯示，截至 2018 年 3 月 31 日，小米投資或孵化超過 210 家公司，包括 90 多家專注於發展智慧硬體及生活消費產品以加強我們的生態系統的公司。

根據艾瑞諮詢基於 2017 年出貨量的統計顯示，全球第一的移動電源、空氣淨化器和電動代步車公司及中國大陸第一的智慧穿戴設備公司均是小米投資的公司。

據大陸媒體透露，小米 IPO 估值在 1000 億美元以上 (約港幣 7850 億元)，並正爭取達至 1200 億美元 (約港幣 9420 億元)，基礎投資者定價於 800 億美元 (約港幣 6280 億元) 以上。