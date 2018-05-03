〈小米IPO〉2014年來全球最大IPO 一文看懂「小米集團」有多大？

〈小米公司上市主體是誰？〉

招股書披露，小米公司主體是小米集團，在開曼群島註冊成立，以不同投票權控制。

小米的上市架構 (圖：新浪財經)

〈小米集團經營實體公司有哪些？〉

據招股書披露，小米集團旗下有小米科技、小米香港、小米通訊、小米移動軟體、珠海小米通訊、小米印度科技、重慶小米小額貸款等公司，業務如下表：

(圖：新浪財經)

〈雷軍持有小米多少股？〉

招股書中，小米披露了上市前的持股比例情況。其中，小米公司創始人、董事長兼 CEO 雷軍持股 31.41%，聯合創始人、總裁林斌持股 13.33%，聯合創始人、品牌戰略官黎萬強持股 3.24%。

〈個人財富到底多少？〉

(圖：新浪財經)

目前，《富比士》即時資料榜單顯示，小米董事長雷軍個人財富 125 億美元，位於全球 116 名，中國 12 名．如若上市後按小米 1000 億美元估值，雷軍則很可能成為僅次於馬化騰、馬雲、許家印、李嘉誠的中國第 5 大富豪。

如若小米上市，接近小米 IPO 仲介方人士消息稱，保薦人、投行、潛在投資人普遍接受當前估值至少在 700 億美元，IPO 之後短期內小米市值超過 1000 億美元把握很大。

以 700 億美元計，雷軍 31.4124% 的持股，對應至少 219.89 億美元的身價；如果小米市值超過 1000 億美元，雷軍的身價至少有 314.12 億美元。

對比《富比士》即時富豪排行榜的資料，219 億美元的身價在目前的榜單上，能進入前 50，與軟銀集團創始人孫正義 (目前為 218 億美元) 相當，高於美的創始人何享健。

而 314 億美元的身價，則會讓雷軍在富豪榜上排

(圖：新浪財經)

在第 26 位，超過李兆基 (303 億美元)、萬達王健林 (302 億美元)、碧桂園楊惠妍 (258 億美元)，略次於李嘉誠（341 億美元）。

〈雷軍佔有小米公司投票權是多少？〉

小米集團分為 A 類股、B 類股，A 類股每股可投 10 票，B 類股可投 1 票。通過雙重股權架構，雷軍的表決權比例超過 50%，為小米集團控股股東。

〈小米的業績表現如何？〉

根據招股書草擬本資料，2017 年收入人民幣 1146 億元，經營利潤人民幣 122.16 億元；2016 年收入人民幣 684 億元，經營利潤為人民幣 37.85 億元；2015 年收入人民幣 668 億元，經營利潤為人民幣 13.73 億元。

截至 2017 年 12 月 31 日，由於就可轉換可贖回優先股產生大額公允價值虧損，小米集團有淨負債人民幣 1272 億元及累積虧損人民幣 1290 億元。

〈小米的商業模式和營收來源為何？〉

小米將自己的商業模式歸納為「鐵人三項」：硬體＋新零售＋互聯網服務，其收入也主要來自這幾個業務板塊。

以 2017 年為例：來自智慧手機行業的收入為人民幣 805.64 億元，占總收入的比例為 70.3%；來自 IOT 與生活消費產品的營收為人民幣 234.48 億元，占比為 20.5%；來自互聯網服務的營收為人民幣 98.96 億元，占比為 8.6%。

〈募集資金如何分配？〉

消息指出，眼下保薦人、投行、潛在投資人普遍接受當前估值至少在 700 億美元，IPO 之後短期內小米市值超過 1000 億美元把握很大。

招股書顯示，公司計畫將 IPO 募集資金作如下分配：

30% - IPO 募集資金用於研發及開發智慧手機、電視、筆記型電腦、人工智慧音響等核心產品；

30% - 用於擴大投資及強化生活消費品與移動互聯網產業鏈；

30% - 用於全球擴展；

10% - 用作一般營運用途。

〈小米為何出現巨額虧損？〉

招股書披露，小米 2015 年至 2017 年收入分別為人民幣 668.11 億元、人民幣 684.34 億元和人民幣 1146.25 億元；淨利潤分別為人民幣 - 76.27 億元、人民幣 4.92 億元、人民幣 - 438.89 億元。

實際上，小米 2015 年至 2017 年的經營利潤分別為人民幣 13.73 億元、人民幣 37.85 億元和人民幣 122.15 億元。那麼為何還會出現巨額虧損？

背後主要是可轉換可贖回優先股公允價值變動等因素的影響。招股書顯示，截至 2015 年、2016 年及 2017 年 12 月 31 日止年度，小米可轉換可贖回優先股公允價值變動分別為人民幣 88 億元、人民幣 25 億元及人民幣 541 億元。

創新工廠董事長兼首席執行官李開複此前曾表示，互聯網公司通常會有多輪融資發行了可轉換可贖回優先股，在港交所的國際會計準則下，這種優先股會體現為對股東的負債，其公允價值的上升會記錄於公司帳面的虧損，但實際上公司並未沒有這樣的虧損發生，對公司實際運營也沒有影響。公司價值越大，這項 “虧損” 值反而越高。IPO 之後優先股轉為普通股，這部分虧損就消失不再計入報表。

〈小米淨利到底是多少？〉

對於小米招股書中的虧損，不能只從字面上去理解，而是要看到「負債」「虧損」產生的原因。優先股對應的公允價值在公司的高速發展過程中，產生了大量價值的增值，因為股東沒有退出，這部分對股東而言是帳面「浮盈」的價值增長部分，在 IPO 之前就被計為公司對股東的負債，IPO 之後優先股轉為普通股，這部分虧損就消失不再計入報表。這個過程並沒有對企業產生實際的虧損，相反是公司價值成長的證明。所以，和通常意義實際的虧損不同，這類「虧損」越大，說明公司的發展越好，價值提升越大。

實際上，2016 年上市的美圖和 2017 年上市的易鑫都曾遇到過這個問題。當時美圖提交的招股書披露，從 2008 年成立至上市前，美圖公司累計虧損人民幣 62.6 億元，不過其中包含了人民幣 50.7 億元的可轉換可贖回優先股的公允價值和人民幣 5270 萬元的股權激勵，扣除這些因素之後，累計實際虧損人民幣 11.38 億元；易鑫提交的招股書顯示，該公司自成立起至 2017 年上半年，累計虧損為人民幣 76 億元。易鑫方面稱，其中的主要原因就是可轉換可贖回優先股的公允價值大幅增加，上市後所有可轉換可贖回優先股自動轉換成普通股後，便不會產生可轉換可贖回優先股的公允價值虧損。

小米招股書顯示，截至 2015 年、2016 年及 2017 年 12 月 31 日止年度，小米可轉換可贖回優先股公允價值變動分別為人民幣 88 億元、人民幣 25 億元及人民幣 541 億元。若扣除可轉換可贖回優先股公允價值、以股份為基礎的薪酬、投資公允價值增益淨值、無形資產攤銷這些因素的影響，2015 年至 2017 年經調整後淨利潤則分別為人民幣 - 3.04 億元、人民幣 18.96 億元和人民幣 53.62 億元。

〈小米的海外市場到底怎麼樣？〉

小米向港交所遞交招股書顯示，截至 2018 年 3 月 31 日，小米的產品銷往 74 個國家和地區，國際收入 (尤其是印度) 占比大幅增長。2015 年，2016 年和 2017 年的中國大陸以外地區的收入占總收入的比例分別為 6.1%，13.4% 和 28%。

〈小米生態鏈到底有多大？〉

小米向港交所遞交招股書，其中顯示，截至 2018 年 3 月 31 日，我們投資或孵化超過 210 家公司，包括 90 多家專注于發展智慧硬體及生活消費產品以加強我們的生態系統的公司。

截至 2018 年 3 月 31 日，小米擁有超過 1 億台互聯設備 (不包含智慧手機及筆記本)，並全部連入我們的平臺。同時小米也在移動互聯網方面的其他戰略領域進行投資。

小米稱，戰略投資是其企業發展戰略的核心部分，且相信投資使其能高效擴展自身生態系統。

〈小米什麼時候回內地上市？〉

據《華爾街日報》報導，小米在週四 (3 日) 提交給港交所的檔中沒有披露募股規模和估值預期，但知情人士透露，小米希望至少募資 100 億美元，估值可能在 1000 億美元左右。小米在香港掛牌後料將很快在大陸上市，成為首批利用中國存托憑證 (CDR) 上市的公司之一。

