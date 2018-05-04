蘇寧易購智慧零售戰略持續發力 第一季度全渠道銷售規模增長46%

南京 2018 年 5 月 3 日電 / 美通社 / -- 《財富》世界 500 強公司蘇寧易購 (002024.SZ)（蘇寧控股集團旗下中國最大的 O2O 智慧零售商）剛剛發佈的財報顯示，2018 年第一季度全渠道銷售規模為 693.3 億元（約合 110.23 億美元 [1]），同比增長 46.33%。連同其他亮眼的業績，證明了該公司創新提出的 O2O 智慧零售戰略已大獲成功。報告稱，蘇寧易購實現營業收入 496.2 億元（約合 78.89 億美元），同比增長 32.76%。歸屬于上市公司股東的淨利潤為 1.11 億元（約合 1764.9 萬美元），同比增長 42.15%。



在過去六個季度，蘇寧智慧零售業務實現穩定增長，這意味著該公司在全渠道銷售方面已進入新的發展階段。2018 年第一季度，蘇寧易購線上平臺實體商品交易規模為 397.71 億元（約合 63.23 億美元），同比增長 81.50%。此外，蘇寧易購 APP 月活躍用戶數同比增長 60.48%。2018 年 3 月，蘇寧易購 APP 訂單數量占線上整體比例達到 90.2% 以上。



得益于蘇寧完善的 O2O 業務和雲系統，截至 2018 年 3 月 31 日，公司合計擁有各類自營店面 4141 家，蘇寧零售雲加盟店 209 家。此外，蘇寧還開設了 210 家蘇寧小店，以進一步擴大其在中國各級城市的業務。



除了零售業務之外，物流和金融業務也延續高增長態勢。報告期內，蘇寧物流營業收入（不含天天快遞）同比增長 84.84%。蘇寧金融業務（支付業務、供應鏈金融等業務）滲透率同比提高 257.8%。該公司還開發了一個基於區塊鏈技術打造的黑名單共用平臺，以進一步打擊金融詐騙。



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