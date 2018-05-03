【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

投資人觀望意味濃厚，整體動能仍缺少中堅戶支持！

5 月繳稅月，大戶紛紛出脫持股繳稅，加上第一季季報即將在 5/15 全數出爐，投資人觀望意味濃厚，整體動能仍缺少中堅戶支持。匯市部份同樣也遭到無情對待，新台幣早盤貶至 29.8，邁向 3 字頭，資金持續匯出台灣，流向殖利率更高的美國市場。漲時重勢，跌時重質，大盤雖然走盤整格局，不過相對來說，這時候就是積極佈局遭錯殺，低股淨比、高殖利率的股票了。

電子三雄今天成為壓抑指數指標，其中台積電賣壓相對沉重，盤中一度再以 220 元創去年 10 月以來新低；鴻海開盤時還相對抗跌，不過隨著指數跌幅擴大，鴻海跌勢也加重，中場則是力守 80 元大關。股王大立光開盤還衝過 3800 元大關，不過尾盤漲幅急速收斂，中場反倒以下跌 15 元作收。

至於被動元件則是互有漲跌，其中華新科盤中一度漲停，終場收在 225 元，續創 18 年來新高，聚鼎、信昌電及興勤也收紅。不過被動龍頭廠國巨則是在平盤上下震盪，九豪、奇力新、美磊、佳邦、光頡、鈞寶、金山電、凱美、禾伸堂、立敦等跌幅也在 1% 以上。

風電概念股也持續走跌，上緯投控及世紀鋼跌停，台船、大亞、新光鋼、台達電、亞泥、恒耀、華新、中鋼、信邦等也跌逾 1%。

印刷電路板也見到買盤湧入，嘉聯益、友銓亮燈漲停，律勝、華通、欣興、燿華、南電、瀚宇博、育富、健鼎等也均收紅。

生技股也續強，包括合一、慧智、達爾膚均亮燈漲停，麗豐 - KY、泰福 - KY、寶齡富錦、智擎、杏國、邦特、佰研、中裕、生展、浩鼎等也漲逾 2%。