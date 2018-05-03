【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

台灣 50 及台積電破近期低

準備殺第 2 波融資

【盤勢分析】

美蘋果股價大漲 4.42%，可惜獨木難撐，指數下跌，台股錯失反彈的機會，台積電破低，台灣 50 也破低，未來該如何看？有一定的條件及看盤技巧！想加入 LINE 群的可搜尋ＦＢ【台股龍捲風】或 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日 KD 因台灣 50 沒跟上，出現失敗的反彈波，加權日 KD 同步拖累也翻成死亡交叉，指數下跌 104 點！週 KD 也是死亡交叉，準備測低！目前最好的方式就是融資多殺多，加速趕底，會比【溫水煮青蛙】好

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利下跌同步，故指數震盪走跌，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【比特幣】【電動車電池】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，行情反彈失敗，準備再測低！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-1.5)，5483 中美晶 (-4)，6182 合晶 (-0.15)、3532 台勝科 (-0.5)，3707 漢磊 (+0.35)、3016 嘉晶 (+0.6)，可留意 SUMCO 股價！

◎【被動元件】在大盤回檔之際，剩華新科、信昌電表現較強（這是火種，不能滅）：2327 國巨 (－２)、2492 華新科 (+1９)、2456 奇力新、3068 美磊、6173 信昌電 (+0.2)、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、8043 蜜望實、6449 鈺邦、2428 興勤、6284 佳邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀、6422 君耀，留意法人進出

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯 (-15.5)、4721 美琪瑪、4739 康普，1536 和大、2231 為升、3552 同致、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗持續留意 TESLA 及中國華友鈷業走勢的走勢

◎ 塑化族群：1305 華夏、1309 台達化、1312 國喬、1314 中石化，留意國際原油價格！

◎ 比特幣 (asic) 概念股：6150 撼訊(盤中低 141 收 152)，3661 世芯(跌停)、3228 金麗科(-0.05 收 42.95)、3035 智原(+1.8)，3443 創意(-10.5)、5386 青雲(-2.9)、2425 承啟(-0.6)、2465 麗臺(-0.15)、2376 技嘉(+1.6)、3515 華擎(-1.8)，留意比特幣走勢