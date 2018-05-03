鉅亨市場快訊》聯準會看法保守，為美債降溫

訊息快遞：

聯準會召開利率決策會議，如市場預期決定維持政策利率不變，聯邦基金目標利率區間仍為 1.50% 至 1.75%。但會議聲明中對美國經濟及通貨膨脹率的看法都有修正，聯準會看法好似由鷹轉鴿，投資人該如何因應？

鉅亨觀點：

1. 美國經濟出現雜音

此次會議聲明中，聯準會指出家庭支出較強勁的四季度增速放緩。對照近期經濟數據，第一季零售銷售年增率平均值為 4.1%，不僅低於去年第四季的 5.3%，也差於去年同期的 5.1%，美國消費確實有所下滑。從 2015 年以來，美國儲蓄率從 6.3% 一路降至目前的 3.1%，加上持續升高的借款利率，除非勞工薪資增長速度加快，不然美國家庭進一步增加消費的空間有限。

2. 通膨離失控還很遙遠

近期全球油價快速上漲，引發通貨膨脹率走高與失控的擔憂，進而推升美國公債殖利率。但聯準會會議聲明強調通貨膨脹率預期沒有改變，實際通膨數據也只是接近 2% 的目標，更遑論通膨失控。鉅亨基金交易平台認為短期油價漲勢來自於大量放空的期貨部位及中東紛擾，放空部位難以持久、全球原油仍有閒置產能（減產協議所減少的產能及美國頁岩油增產），在薪資增速顯著升高前，美國通貨膨脹率將繼續溫和增長。

3. 升息依舊漸進與緩慢

從美國經濟成長與通膨變化的角度來看，聯準會快速且激進升息的機率仍低。若升息速度過快，民間消費將下滑、企業投資也會因為債務成本升高而轉差，不利經濟成長。邊呵護經濟成長及遏制通膨下，維持目前投資人習慣的升息步調與溝通方式，緩慢升息才是聯準會的首選。

投資策略: 景氣末段，股票型基金優於債券型基金

儘管美國與部份國家開始收緊貨幣政策，但目前大部分國家製造業採購經理人指數仍處於榮枯分水嶺之上，全球經濟復甦趨勢未改變。利率及資金成本緩慢升高將是未來的主旋律，投資人可順勢減少債券型基金配置，轉往股票型基金。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 (原名：貝萊德全球股票入息基金)(基金之配息來源可能為本金)

>> 貝萊德美國增長型基金 A2 美元

(更多資訊請參考官網：https://www.fundsyes.com/Tool/SuggestionList.aspx)

鉅亨網投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@fundsyes.com

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30