【豐銀投顧】中美貿易談判結束才是股市起漲時

◆盤勢分析

台股乃至於亞股為何弱？其實看亞洲各國的貨幣就可以知道答案了。不是只有台股，韓股、日股、陸、港股都遭遇外資撤資的困境。那麼外資為何撤資？很多人會說是中美貿易大戰… 之類云云，但是事實上這麼說只是唯恐天下不亂的說法罷了。美國貿易赤字非常嚴重，也就是美國老是被別人賺走他的錢 (消費能力強)，但其他國家卻沒有對應的讓美國賺到他認為合理的貿易收入，因此川普要做的就是削減這鉅額的貿易赤字。也由於貿易數字向來都是「買方市場」，也就是「被賺錢的那一方大」，所以國際資金也大多認為這一次的貿易談判必然會迫使中國做出一定程度的讓步。而這也使得美元因此被看好，造成近期外資不斷從其他國家股市(尤其是新興市場股市) 撤出移往美元。

全球資金反映出對美元的信心，這對身為新興市場一份子的台股當然不利，因為這形成了資金進台股的「阻力」。況且中美貿易談判還沒結束 (甚至還沒開始)，因此這一對美元的「利多」短線上就還不會實現，美元漲勢短線就不易停止。那麼台股在低檔持續震盪的格局就不會停止。這並不是台積電的營收不好，而是外資要先將資金流回美國做一趟美元上漲的行情，所以當然外資會先從持股最多的台積電下手，這也就是為什麼台股指數最近很弱的原因。在這種背景之下，硬要說會有什麼 520 政治行情，那是太過一廂情願的說法，台股從來不會自爆，也從來不會獨強於全球股市，要看台股何時起漲，就看台幣何時止貶、美元何時結束跌勢，而這一切，就都要等中國就貿易問題上，對美國做出讓步，讓美元這一陣子上漲的「利多出盡」後才行。

那麼投資人該如何面對這個困境？首先，降低持有大型權值股的比例為第一優先，再來就是不要急著進場，尤其用融資，以免被外資倒貨，再來降低持股比例，股票暫停操作甚至全面改操作期貨也是不錯的選擇，請投資人多加注意，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師