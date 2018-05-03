【華冠投顧】武傑電台: 台股跌跌不休!什麼時候止跌?!

◆報復性強彈

受到外資持續大賣影響，台股早盤下跌 - 39 點開出，在缺欠市場主流下；加權指數震盪走低，終場大跌 - 104 點作收，收在 10514 點，成交量 10514 億。

外資賣壓不縮手，今天再度大賣 - 108 億，導致 10600 點再度失守。不過，從今天的盤勢結構來看，台股依舊還是內、外資對作。外資雖然持續提款大型權值類股，但是期貨的操作還是偏向中性；期、現貨操作不同步，顯示外資的提款應是『被動操作』。所以對於這個情況，研判台股還是『壓縮的小皮球』… 美股晚上沒有太大變動，正面看待台股『報復性強彈』!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事、台積電財報不如預期… 等，近期常常受到利空因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質；今日台股開盤下跌 39 點，最終收盤收跌 104 點，收在 10514 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 嘉聯益 (6153):

亞系外資在新出爐的報告中表示，蘋果今年新品天線將採用液晶高分子樹脂材料 (LCP) 軟性印刷電路板(FPCB)，可望受惠，首次將嘉聯益納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看 67 元。

操作建議： 今天帶量突破四個月的整理區間，雖然近期法人買盤積極；但可惜今天量能過度放大，所以小心明日過高後的獲利賣壓。短線支撐：48 塊。

2. 元晶 (6443):

屏東廠週一啟用，並於昨日開始量產，目前營收比重雖以電池為主，但到了年底，模組比重將拉升至 8 成。目前屏東廠為全台最大模組廠之外，全廠皆採用自動化設備，可同時生產包括半切、雙玻、雙面發電及堆疊等產品。法人預估，今年在新產能加入之下，營收可望成長 2 成。

操作建議： 太陽能族群在 6477 安集大漲後，開始有新的人氣股加入；在風力發電退步後，太陽能可能接棒市場人氣。短線支撐：10.5 塊。

3. 麗豐 (4137):

主營通路克麗緹娜加大力度展店，第一季加盟店已新增 173 家，4 月又再增加 100 家，全年新增店數可望超過內部訂下的 300-400 家。首季合併營收 10.1 億元，年增率高達 41.1%，預估毛利率維持在 8 成之上，加上業外有稅務補貼約 5 千萬元入帳，預估 EPS 將挑戰 3 元，優於市場預期，全年 EPS 有機會挑戰一個股本。

操作建議：生醫成為少數多頭人氣個股，不過短線漲幅已大；今天量能也明顯放大，留意追價風險。短線支撐：220 塊。

4. 神盾 (6462):

聯發科轉投資的大陸指紋辨識與觸控晶片設計業者匯頂，2 日在自家官網上證實，指紋辨識晶片已經成功打入三星智慧手機供應鏈；值得注意的是，三星向來是台系指紋辨識晶片廠神盾 (6462) 的最大客戶，而 J 系列又是三星智慧型手機中銷售量最大的，更是神盾一大業績來源，業界擔心此一變化對神盾後續發展，恐相當不利。

操作建議：受到消息面影響，短線築底失敗；恐怕有以跌止跌的風險。短線支撐：120 塊。

5.VHQ-KY(4803):

影視特效製作公司 (30) 日宣布，昨 (29) 日已與中國北京木星時代簽訂投資協議，以人民幣 1.736 億元 (約新台幣 8.11 億元)，完成收購北京木星時代 7 成股權，北京木星時代將陸續完成北京市工商與商委審批及登記備案等手續，該收購案將從第 2 季開始貢獻營收獲利。

操作建議： 股價短線漲幅已大，今天出現在獲利賣壓；短期將進入整理，建議逢高減碼。短線支撐：200 塊。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2492 華新科、6153 嘉聯益、2499 東貝、6443 元晶、4743 合一… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

9958 世紀鋼、1742 台蠟、2013 中鋼構、3708 上緯投、5481 華韡、2208 台船、3661 世芯 KY… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估