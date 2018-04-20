〈每日外資外匯觀點〉英鎊跌破1.41後暫止穩、日元好日子還沒到  

BBH：英鎊跌破 1.41 後暫止穩

美元指數連續 3 天上漲，周四受到美債殖利率上漲帶動，逼近 90 大關，英鎊兌美元則跌破 1.41。

英國第 1 季零售銷售數據疲軟，季跌 0.5%，創 1 年來最大單季跌幅；3 月的月跌幅更達 1.2%，超出市場預期。

英國行長卡尼下調 5 月 10 日升息 1 碼的可能性，並強調脫歐的不確定性擴大，已影響到英國商業投資的成長趨勢，使得英鎊周四的跌勢加重，一度逼近 1.4 大關。

BBH 分析，英鎊兌美元在跌破 1.41 後，累計本周跌幅達 1.14%，20 日移動平均線 1.4125-1.4142 已成為上檔反壓，台北時間周五上午英鎊在 1.4074 附近止穩。

英鎊兌美元 15 分鐘 K 線圖。

TDS：日元最好的日子還沒到

道明證券 (TD Securities) 策略師 Mazen Issa 周四發布報告，日元最好的時候還沒有到來，目前仍是 G10 中最便宜的貨幣之一，仍有上漲的空間。

展望未來 ，美國的雙赤字仍將壓抑美元的走勢，而日本的經濟面穩固，在國際政治緊張情勢下，日元很容易獲得買盤支撐，預期美元兌日元年底跌至 100，長期甚至下看 95。

美元兌日元近半年走勢。

摩根：貿易緊張將緩解 美元短期反彈

摩根資產管理全球市場策略師 Jasslyn Yeo 認為，隨著美國與中國展開談判，貿易緊張局勢可能會進一步緩解，美元短期內可能反彈。

目前做空美元的交易擁擠，主要反映川普政府的口頭干預，且忽略了美國聯準會政策的基本變化，使得今年來美元僅能短暫反彈，但彭博外匯策略師 Vassilis Karamanlis 警告美元空頭，川普的推文不足以推動美元快速貶值。