港財政司長：美升息機會高 須留意對香港資產價格及經濟影響

港資金流走加上美息趨升，港息面臨上升壓力，3 個月銀行同業拆款利率昨 (2) 日升至 1.61607%，續創 2008 年以來近 9 年半新高，也令香港銀行需要調高定存利率搶錢，目前定存利率已升至 2% 左右。

3 個月銀行同業拆款利率昨升至 1.61607%，續創 2008 年以來近 9 年半新高。 (圖：香港財資市場公會)

香港《文匯報》報導，香港財政司司長陳茂波指出，近月港元銀行同業拆款利率從低位回升，隨着美國逐步升息，港息最終都會跟隨美息上揚，對本地資產價格及經濟的影響必須留意。

對於美國聯準會 (Fed) 今晨開始議息，市場一般料利率將維持不變，但陳茂波相信，Fed 6 月份升息的機會極高，今年稍後仍會升息及「縮表」，對未來全球貨幣環境及資金流向，有重要的影響。

首先影響到的肯定是銀行的利率，匯豐昨日宣佈，即日起將港元定存年利率加至最高 1.6%，另一大行中銀香港 (2388-HK) 亦加息應戰，推出最高 1.8% 年利率的港元定存優惠來搶錢。

中銀由昨日起至下周二 (8 日)，存款期 12 個月的港元定存年利率，由此前的最高 1.6%，加至 1.8%，起存額亦由 5 萬元減至 1 萬元。不過，有關資金必須是「綜合理財服務」客戶由其他銀行存入的新資金，才可享此優惠。另外，也適用於平安好醫生 (1833-HK) 的 IPO 退款資金，包括在該行或其他銀行與券商，曾認購平安好醫生的客戶。

雖然中銀也加定存利率，但大行之中仍以渣打的定存利率最高，12 個月期存利率為 1.8%，18 個月港元定存年利率達 2.2%，但起存額 100 萬元 (約 380 萬元新台幣)，遠高於中銀及匯豐。

大眾銀行的港元定存優惠，最高年利率為達 2.1%，是 6 家目前提供 2% 以上定存利率的銀行之一。不過，有關客戶需要在之前曾做過其「升息定期存款優惠」，起存金額也要達 50 萬元 (約 190 萬元新台幣)，存款期 268 日，否則，一般客戶的新資金則最多只有 1.85% 利息。

南商銀行的定存利率也達 2% 以上，8 個月定期存款利率 1.6%、一年期利率 2%、兩年期利率 2.18%，起存金額 10 萬元 (約 38 萬元新台幣)，只限新資金。

另外，花旗也宣佈加入「搶錢」戰，3 個月港元定存年利率為 1.3%，但只限於私人銀行客戶或 Citigold 戶口，並需持有指定產品結存，例如基金、債券、證券或保險等，入場門檻為 5 萬元 (約 19 萬元新台幣)。

信銀國際的 3% 存款利率是香港銀行中最高，但該行的存款期只有 3 個月。較長期的定存計畫有工銀亞洲，該行昨加推大額定存計畫，開立 388 天港元定存，年利率最多有 1.98%，起存門檻為 500 萬元 (約 1895 萬元新台幣)；另亦設有 388 天美元定存計畫，年利率 2.78%，起存門檻 65 萬美元 (約 1930 萬元新台幣)，須持有該行綜合、E 時代或理財金帳戶。

《星島日報》引述恒生銀行首席經濟師薛俊昇表示，銀行積極吸納資金，除了因預期拆款利率將持續上升外，亦與香港貸款需求強勁有關，令銀行提早增加存款應付貸款需求。

上商財資業務處研究部主管林俊泓指出，預期拆款利率有機會再上升，銀行為鎖定資金成本，相信仍會以較進取優惠的存款利率吸納資金。

港匯在 4 月份多次觸及 7.85 弱方兌換保證水平，最終令金管局要在 8 天內 13 度進場，共承接 513 億港元賣盤，港匯亦見回穩，惟港匯昨日再度轉弱，再探 7.85 水平，距離弱方兌換保證只差 2 點子。