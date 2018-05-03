對陸出口猛增！中國取代歐洲成為俄羅斯原油頭號買家

最近幾個月，俄羅斯人瘋狂地往中國輸送原油，年初的出口量甚至比去年同期整整翻了一倍。

與此形成鮮明對比的是，俄羅斯出口到歐洲的原油規模顯著減少。

一增一減的變動結果，就是中國超越歐洲，成為俄羅斯原油在國際市場上的頭號買家。

彭博社援引管道營運商 Transneft 的數據稱，今年第一季，通過管道輸送到中國的俄羅斯原油數量飆升 43%，至日均 75 萬桶左右。而在今年前 5 個月，俄羅斯通過其在波羅的海和黑海的主要港口發往歐洲的原油出口量減少了 19%。

俄羅斯已連續 13 個月穩居中國最大原油供應國。中國海關總署數據顯示，俄羅斯 3 月向中國輸送 579 萬噸原油，相當於日均 136 萬桶，顯著超過緊隨其後的沙烏地阿拉伯（日均 109 萬桶）。第一季，俄羅斯原油對華出口量年增率增長 22%，日均 134 萬桶。

對於這種變動，彭博社援引英國諮詢公司 Wood Mackenzie Ltd. 負責精鍊品、化工和石油市場業務的副總裁 Alan Gelder 的話稱：

這幾乎就是一場原油市場的洗牌。由於俄羅斯加大對華出口，中東減少了運往亞洲的中質含硫原油供應，所以他們把這些原油轉而發到了歐洲。

這可能與中國需求量快速增長，且俄羅斯第二條東西伯利亞 - 太平洋石油管道 (ESPO) 及中國支線年初投入營運有關。不久前湯森路透稱，美國和中東都向歐洲市場加大了原油供應，從而在一定程度上擠占了俄羅斯原油在歐洲的市佔率。

根據路透數據，美國出口原油中流向歐洲的占比已經從去年的 7% 大舉增加到了 12%。Business Insider 根據油輪測算，美國發往歐洲的石油及凝析油預計已經在 4 月觸及記錄最高，日均約 55 萬桶。預計這種創紀錄的出口速度今年仍保持下去。

由於美國石油大量湧入歐洲市場，導致該市場的俄羅斯烏拉爾原油（Russian Urals）交易價格下滑至四年最低水平。

路透社年初曾提到一個細節：為了與 OPEC 及美國爭奪亞洲市場市佔率，俄羅斯將大量優質的輕質低硫原油轉而運往中國，導致其供應歐洲的原油質量下降，從而引發了歐洲買家的抱怨。

中國外交部長王毅上個月初在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫時表示，中方將繼續堅定支持俄羅斯維護自身的正當和合法權益，支持俄羅斯在地區和國際事務中發揮更大作用。

王毅將中俄描述為「親密的戰略夥伴」，稱雙方「一致同意，中俄作為安理會常任理事國和全面戰略協作夥伴，國際形勢越複雜，越需要我們加強合作」。

今年 3 月底，路透社稱，中國正在為石油進口用人民幣支付結算做初步的準備工作，最早今年下半年就可能進行試點，最初可能面向進口自俄羅斯的石油。

『新聞來源／華爾街見聞』