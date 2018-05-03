EIA原油庫存激增逾600萬桶 WTI油價短線下跌

據美國能源資訊署 EIA 官方統計，美國 4 月 27 日當周的商用原油庫存增加 621.80 萬桶，創 1 月以來最大增量，遠超預期的增幅 122.90 萬桶和前值增幅 217 萬桶。不過，美國石油期貨交割地庫欣地區的庫存增加 41.60 萬桶，小於前值增幅 45.90 萬桶。

當周的汽油庫存增加 117.10 萬桶，遠超預期的降幅 50 萬桶和前值增幅 84 萬桶。不過，包括柴油和取暖用油的精鍊油庫存減少 390 萬桶，高於預期的降幅 150 萬桶和前值降幅 261.10 萬桶。美國精鍊廠設備利用率增長了 0.30%，弱於預期的增幅 0.45%，但高於前值降幅 1.60%。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge 截圖）

另據民間機構美國石油協會 API 周二預期，上周的原油庫存增加 342.70 萬桶，庫欣地區庫存增加 72.50 萬桶，汽油庫存增加 160.20 萬桶，精鍊油庫存減少 408.30 萬桶。可見 API 的預測趨勢與 EIA 官方數據趨同，但 EIA 的原油庫存增量是 API 統計增幅的近一倍，令油價短線承壓。

此外，上周的美國原油日產量再漲 3.3 萬桶 / 日，至 1061.9 萬桶 / 日，續創歷史新高。據財經媒體 CNBC 統計，過去兩年美國油產增長了 1/4，站穩 1060 萬桶 / 日的關口。這一數據已經超越沙烏地阿拉伯阿拉伯，令美國成為僅次於俄羅斯的全球第二大石油生產國。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge 截圖）

WTI 原油期貨在數據發布後短線下滑 0.34 美元，刷新日低至 66.97 美元 / 桶，盤中跌幅超過 0.3%，但隨後反彈翻漲。

『新聞來源／華爾街見聞』