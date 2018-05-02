俄羅斯人：網路屬於美國 區塊鏈是我們的

各國對區塊鏈技術日益重視，紛紛從戰略層面對區塊鏈的發展予以支持，並為爭奪區塊鏈標準制定權投入了大量資源。

去年召開的國際標準化組織（International Standards Organization，ISO) 會議，中美俄日等 25 國代表齊聚東京，為區塊鏈技術設立國際標準。

俄羅斯代表團引起了與會人員的關注。隸屬於俄情報機構的俄代表團團長格里戈里 · 馬爾沙寇（Grigory Marshalko）雄心勃勃地稱，「區塊鏈將是我們的天下」。不過，在區塊鏈技術中領先的並非是俄羅斯。據俄羅斯媒體《Vedomosti》報導，格里戈里 · 馬爾沙寇隸屬於情報機構——俄羅斯聯邦安全局（FSB)。FSB 的前身是克格勃（KGB)。

俄羅斯人：區塊鏈是我們的天下

俄羅斯為什麼要將這些資源投入區塊鏈標準上？

據《紐約時報》報導，一位和俄代表團團長單獨對話過的代表回憶，後者稱：「你瞧，網路屬於美國。區塊鏈將是俄羅斯的天下。」

《紐約時報》稱，俄代表團的觀點釋放了一個明確的信號：一些政府非常重視區塊鏈；但幾乎沒有哪個國家像俄羅斯那樣，把對區塊鏈的的興趣表現得如此明顯。

去年，俄總統普丁和以太坊（Ethereum) 創始人維塔利克 · 布特林（Vitalik Buterin) 短暫會面。以太坊是僅次於比特幣的第二大虛擬貨幣平台。

普丁還將區塊鏈作為俄羅斯「數字經濟」項目的核心，俄政府還對打造類似比特幣的加密盧布進行過討論研究。

去年夏天，ISO 區塊鏈小組俄代表團的一位成員 Maxim Shevchenko 在俄羅斯發表了一倍談話，談到俄羅斯在 ISO 的目標。他幻燈片上的要點包括：「影響這項技術的可能性」 和 「在全世界推廣俄羅斯的標準和解決方案」。

去年，俄代表團的另一位成員阿列克謝 · 尤里維斯基（Alexey Urivskiy) 稱，ISO 的代表應該將俄羅斯的加密算法引入到標準中。

俄羅斯過於明顯的動機引起了其他國家的防範。

兩位代表對《紐約時報》表示，ISO 區塊鏈小組第一次會議上，俄羅斯代表團領導了一個研究安全和隱私問題的小組，引起其它國家的一些代表不滿；第二次會議上，這些問題的監督工作被移交給法國領導的一個工作小組。

爭奪區塊鏈標準制定權

事實上，俄羅斯在區塊鏈技術的研究和開發中並不是最領先的。

華爾街見聞此前提到，在全球區塊鏈標準制定權的競爭中，一些歐洲國家和亞太國家走在前列。

歐洲國家中，英國在現階段區塊鏈創新競賽中處於突出的領先地位，其諸多創新舉措為其他國家在區塊鏈領域的政策制定與研究提供了重要的參考。

2016 年 1 月 19 日，英國政府發布了《分布式賬本技術：超越區塊鏈》白皮書，第一次立足國家層面對區塊鏈技術的發展進行了全面分析，並給出了研究建議。

並且，英國金融行為監管局（FCA）早在 2015 年 11 月發布了《監管沙盒》指引文件，首次提出監管沙盒的核心意義與具體實施要求，為區塊鏈等金融科技企業在監管政策不確定的情況下提供了一個安全創新的環境。FCA 至今已完成共三批測試招募，正式進入測試環境的企業中區塊鏈方向的超過半數。

新加坡、澳洲成為亞太地區的兩匹黑馬。

儘管日本、韓國以及中國在數字代幣交易所、挖礦基礎設施領域占有全球領先市佔率，就政府層面對區塊鏈技術研究投入和政策支持力度而言，新加坡已成為亞洲國家中的領先開拓者。

新加坡金融管理局 (MAS) 2016 年 11 月發布了《金融科技監管沙盒指引》文件，成為繼英國之後第二個落地金融科技企業沙盒監管的國家。

在此之前，新加坡政府還與 IBM 合作建立區塊鏈技術創新中心，共同推進區塊鏈技術應用和發展，並出資支持區塊鏈記錄系統項目，着力打造為期 5 年的 2.25 億美元金融科技投資計劃。

從 2015 年起，新加坡金融科技創業加速器即顯著增加，英國 Startup bootcamp Fintech 和 FinLab，以及星展銀行、花旗銀行、瑞士信貸、大都會人壽、瑞銀等金融機構紛紛在新加坡設立了創新實驗室。

澳洲在區塊鏈技術的研究布局方面動身出手並不算早，但勝在能夠一體化統籌政策創新以及具體業務改革，多管齊下迅速推動各項區塊鏈創新計劃落地。

政策方面，證券投資委員會（ASIC）2017 年 2 月發布了《金融科技產品及服務測試》監管指引文件，躋身於全球沙盒實踐的第一梯隊，並且與英國、新加坡不同，澳洲的沙盒不需要公司申請許可，ASIC 直接在監管指引文件中發布了監管豁免條款，只要符合特定條件並告知 ASIC 即可開啟測試服務。

業務改革方面，澳洲證券交易所（ASX）於 2016 年採用區塊鏈技術對其清算和結算系統進行升級，澳洲郵政 (Australia Post) 計劃將區塊鏈技術應用於身份識別及選舉投票領域。

並且，澳洲標準協會則於 2017 年 3 月發布《區塊鏈標準化路線圖》，對區塊鏈應用的一系列重要問題進行研究。

美國憑藉累積優勢穩紮穩打，但漸有失去領導權趨勢。

從監管制度創新以及技術標準化引導方面來看，美國政府確實落在了歐洲國家和部分亞洲國家的後面。

美國憑藉網路技術標準制定權優勢，在上個世紀發展起來了 IBM、微軟等一批全球 IT 巨頭企業，而這些企業則在區塊鏈全球產學研布局中發揮重要的掌舵作用，極大的推動了區塊鏈資本向美國聚攏，帶動了美國一大批數字代幣交易平台等區塊鏈初創企業的崛起。

也許正因為美國科技企業近數十年來始終保持着強大的創新慣性，美國政府層並未在鼓勵、引導區塊鏈創新方面花多心思。然而，隨著區塊鏈產業化進程的推進，國家政策引導、扶持將在創新區塊鏈技術應用中扮演越來越重要的角色，「拘謹」的美國或將逐漸失去全球新一代科技的領導權。

『新聞來源／華爾街見聞』